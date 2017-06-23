В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro

"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему максимуму, тогда как аналогичный показатель в сфере услуг резко замедлил рост к удивлению рынка, в результате чего составной предварительный индекс опустился к 5-месячному минимуму, хотя еще в мае был зафиксирован на максимальной с апреля 2011 года отметке. В целом вышедшие данные не противоречат текущему настрою ЕЦБ, который начинает задумываться над сворачиванием стимулов. В этом контексте в среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные в надежде на запуск стратегии выхода регулятором. На предстоящей неделе доллар будет ждать ключевых релизов – пересмотренного показателя ВВП и ценового индекса PCE, который поможет сформировать ожидания относительно темпов дальнейшего ужесточения политики ФРС", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.