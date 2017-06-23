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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций будет следить за "чёрным золотом" - "Открытие Брокер"
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23 июня 2017 года 16:54
Рынок акций будет следить за "чёрным золотом" - "Открытие Брокер"
"Вечер может оказаться довольно интересным, если представители ФРС смогут удивить рынок своей позицией. Впрочем, для нефти более важным станет отчёт Baker Hughes. Если и при таких ценах продолжит расти буровая активность в США, то планы на коррекцию котировок вверх будут отменены. Соответственно, российский рынок акций будет следить за "чёрным золотом". Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном "плюсе", что обещает спокойное открытие торгов в США", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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23 июня 2017 года 19:59
Рынок акций РФ на неделе подрос по индексу ММВБ за счет ослабления рубля на фоне упавшей нефти к уровням весны прошлого года из-за наращивания добычи сырья в США. Индекс РТС просел из-за роста доллара и на фоне продления ЕС антироссийских санкций еще на год. читать дальше
.23 июня 2017 года 19:40
Москва. 23 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.23 июня 2017 года 19:33
Москва. 23 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели заметно снизились вслед за падающей нефтью и на фоне размещения новых выпусков суверенных евробондов РФ на сумму $3 млрд. При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) оказались незначительными, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов читать дальше
.23 июня 2017 года 19:23
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ завершил неделю ростом к 1870 пунктам по индексу ММВБ на фоне отскока нефти вверх в пятницу; упали в пятницу бумаги "Газпром нефти" из-за отсечки дивидендов, и выросли бумаги "Башнефти" и АФК "Система". читать дальше
.23 июня 2017 года 18:52
В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1877 пунктов, а индекс РТС – до 997 пунктов - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок вырос под влиянием спроса на сектора металлургии, телекоммуникаций и электроэнергетики. Инвесторы позитивно завершали неделю, прошедшую неровно под влиянием корпоративных новостей. Судя по фундаментальным показателям, российский фондовый рынок может скоро отскочить от... читать дальше
.23 июня 2017 года 18:09
"По итогам прошедшей недели рубль стал лидером по масштабу ослабления к доллару среди валют стран с формирующимися рынками: по сравнению с уровнем закрытия в прошлую пятницу его курс упал почти на 3% в условиях снижения цен на нефть приблизительно на 4%. На 0,5-1% ослабли национальные валюты... читать дальше
.23 июня 2017 года 17:40
К концу года вполне можно рассчитывать на котировки пары доллар/рубль ниже отметки 55 - "Открытие Брокер"
В середине уходящей недели рубль заметно ослаб по отношению к основным мировым валютам, обновив тем самым полугодовые минимумы. В частности, пиковое значение пары доллар/рубль на уровне 60,4 было отмечено в среду, констатирует аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Распродажи явились... читать дальше
.23 июня 2017 года 17:21
В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro
"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему... читать дальше
.23 июня 2017 года 16:10
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 июня 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:46
"Сегодня рынки драгоценных металлов вновь подрастают на фоне небольшого ослабления курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность, но летний сезон не способствует покупкам. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:30
Москва. 23 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого восстановления цен на нефть. читать дальше
.23 июня 2017 года 15:24
Рынок акций РФ перепродан и имеет потенциал роста даже при цене нефти на уровне $45 за баррель - Credit Suisse
Акции российских компаний в настоящее время выглядят перепроданными, считают аналитики Credit Suisse. Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse ожидают восстановления цен... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:46
"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:25
"Под конец рабочей недели рубль постепенно отыгрывает понесенные потери против доллара и евро. В пятницу утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты давали 59 рублей 50 копеек, евро торговался в районе отметки 66,50. Рубль сейчас выглядит несколько перепроданным. Вполне... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:00
"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых... читать дальше
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