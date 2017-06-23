Рубль растет к доллару и евро на фоне небольшого восстановления цен на нефть

Москва. 23 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого восстановления цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,65 руб./EUR1, опустившись на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 25,68 копейки - до 62,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 49,18 копейки, до 59,66 руб./$1, и опустил курс евро на 47,15 копейки, до 66,68 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне небольшого восстановления цен на нефть. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает также спрос на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами компаний-экспортеров, приходящимися на первую половину следующей недели.

Цены на нефть незначительно повышаются в пятницу, но рынок завершает в минусе пятую неделю подряд и остается в тисках "медвежьего" рынка из-за опасений, что рост добычи в США, Ливии, Нигерии сведет на нет все усилия ОПЕК и ее союзников. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,2% - до $45,31 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,21% - до $42,83 за баррель. С начала недели Brent и WTI подешевели на 4,3%.

"Рубль укрепляется в ответ на успешную попытку нефтяных котировок реализовать коррекционный сценарий. Тем не менее, настроения на рынке остаются настороженными. Инвестиционное сообщество радикально расходится в оценках перспектив нефтяного рынка, что порождает повышенную волатильность на рынке энергоносителей. Передышка в рубле может оказаться временной, если цены на нефть не прервут среднесрочный тренд ценового снижения. В то же время на следующей неделе российскую валюту должен поддержать локальный фактор - налоговый период", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Некоторая поддержка для рубля в ближайшие пару торговых дней может исходить со стороны приближающегося налогового периода. Пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 26-28 июня, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а общую сумму выплат мы оцениваем в 940-950 млрд рублей. Текущие относительно высокие для последних месяцев уровни в парах "доллар-рубль", "евро-рубль" могут привести к активизации экспортеров для частичной продажи валютной выручки. Но в целом уровень ликвидности в системе достаточно комфортный, поэтому рассматриваем фактор налогов лишь как локальный фактор поддержки для рубля", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Рубль, наряду с прочими валютами развивающихся рынков, восстанавливает часть потерь на фоне отката нефтяных цен от 7-месячных минимумов и отступления доллара на мировом валютном рынке. Приближение пика налогов также будет играть на руку российской валюте, однако с учетом комфортной ситуации на денежном рынке эффект не будет носить выраженного характера", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу снизились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 8,96% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 9,13% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяцев понизились на 1 б.п. - до 9,23% и 9,18% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 9,08% годовых.