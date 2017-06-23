Желающих покупать акции РФ на слабости за прошедшую неделю было мало - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 июня 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что пока желающих покупать на падающем рынке акций РФ мало. Стратегии покупать на слабости пока придерживаются только институциональные инвесторы, которые являются чистыми покупателями третью неделю подряд.

В то же время розничные инвесторы продолжают целенаправленно сокращать позиции в акциях РФ. "Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 0,7%. Объем коротких позиций снижается, и тоже незначительно. Таким образом, розничные инвесторы фактически решили пересидеть просадку рынка, не пытаясь поймать "падающий нож" или получить прибыль от снижения рынка", - говорится в обзоре.

Держатели российских ETF запаниковали и вывели из акций РФ за отчетную неделю $130 млн. "Прошлая неделя стала худшей для ETF с начала марта. Как и всегда, именно они оказались движущей силой для просадки рынка. В целом, оттоки из российских ETF по итогам недели составили $130 млн. Небольших притоков в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то повлиять на общий результат: отток в $110 млн из акций РФ. Падение цен на нефть и угрозы введения США новых санкций стали ключевыми факторами, определяющими слабость котировок акций РФ. Мы ждем замедления оттоков в ближайшие недели, что создаст хороший момент для входа в российский рынок", - пишут аналитики.