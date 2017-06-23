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23 июня 2017 года 15:46
Рынки драгметаллов подрастают - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов вновь подрастают на фоне небольшого ослабления курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность, но летний сезон не способствует покупкам. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в остальных ETF-фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объемы торгов в золоте понизились, в платине подросли. Курс юаня к доллару США ускоряет ослабление. Цены на золото снижались к уровню 1247$, после чего восстановились к уровню 1258$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1247-1220$, уровни сопротивления – 1259-1265$", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева..
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23 июня 2017 года 19:59
Рынок акций РФ на неделе подрос по индексу ММВБ за счет ослабления рубля на фоне упавшей нефти к уровням весны прошлого года из-за наращивания добычи сырья в США. Индекс РТС просел из-за роста доллара и на фоне продления ЕС антироссийских санкций еще на год. читать дальше
.23 июня 2017 года 19:40
Москва. 23 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.23 июня 2017 года 19:33
Москва. 23 июня. Котировки российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели заметно снизились вслед за падающей нефтью и на фоне размещения новых выпусков суверенных евробондов РФ на сумму $3 млрд. При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) оказались незначительными, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов читать дальше
.23 июня 2017 года 19:23
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ завершил неделю ростом к 1870 пунктам по индексу ММВБ на фоне отскока нефти вверх в пятницу; упали в пятницу бумаги "Газпром нефти" из-за отсечки дивидендов, и выросли бумаги "Башнефти" и АФК "Система". читать дальше
.23 июня 2017 года 18:52
В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1877 пунктов, а индекс РТС – до 997 пунктов - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок вырос под влиянием спроса на сектора металлургии, телекоммуникаций и электроэнергетики. Инвесторы позитивно завершали неделю, прошедшую неровно под влиянием корпоративных новостей. Судя по фундаментальным показателям, российский фондовый рынок может скоро отскочить от... читать дальше
.23 июня 2017 года 18:09
"По итогам прошедшей недели рубль стал лидером по масштабу ослабления к доллару среди валют стран с формирующимися рынками: по сравнению с уровнем закрытия в прошлую пятницу его курс упал почти на 3% в условиях снижения цен на нефть приблизительно на 4%. На 0,5-1% ослабли национальные валюты... читать дальше
.23 июня 2017 года 17:40
К концу года вполне можно рассчитывать на котировки пары доллар/рубль ниже отметки 55 - "Открытие Брокер"
В середине уходящей недели рубль заметно ослаб по отношению к основным мировым валютам, обновив тем самым полугодовые минимумы. В частности, пиковое значение пары доллар/рубль на уровне 60,4 было отмечено в среду, констатирует аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Распродажи явились... читать дальше
.23 июня 2017 года 17:21
В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro
"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему... читать дальше
.23 июня 2017 года 16:54
"Вечер может оказаться довольно интересным, если представители ФРС смогут удивить рынок своей позицией. Впрочем, для нефти более важным станет отчёт Baker Hughes. Если и при таких ценах продолжит расти буровая активность в США, то планы на коррекцию котировок вверх будут отменены. Соответственно,... читать дальше
.23 июня 2017 года 16:10
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 июня 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:30
Москва. 23 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого восстановления цен на нефть. читать дальше
.23 июня 2017 года 15:24
Рынок акций РФ перепродан и имеет потенциал роста даже при цене нефти на уровне $45 за баррель - Credit Suisse
Акции российских компаний в настоящее время выглядят перепроданными, считают аналитики Credit Suisse. Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse ожидают восстановления цен... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:46
"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:25
"Под конец рабочей недели рубль постепенно отыгрывает понесенные потери против доллара и евро. В пятницу утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты давали 59 рублей 50 копеек, евро торговался в районе отметки 66,50. Рубль сейчас выглядит несколько перепроданным. Вполне... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:00
"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых... читать дальше
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