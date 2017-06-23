Снижение будет ограничено 58-58,50 рублями за доллар - "Аналитика Онлайн"

"Под конец рабочей недели рубль постепенно отыгрывает понесенные потери против доллара и евро. В пятницу утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты давали 59 рублей 50 копеек, евро торговался в районе отметки 66,50. Рубль сейчас выглядит несколько перепроданным. Вполне вероятно, что доллар еще отступит вниз. Однако мы считаем, что снижение это будет ограничено 58-58,50 рублями за доллар. И в районе данных значений, на наш взгляд, есть смысл открывать сделки на покупку долларов. Среднесрочными целями для роста по-прежнему остаются 62-63 рубля", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.