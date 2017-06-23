Краткосрочные ориентиры для EUR/USD прежние - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"

"U.S. dollar продолжает терять ранее занятые позиции. Члены ФРС, выступления которых изобиловали на текущей неделе, не внесли заметного изменения в ожидания рынка. Сегодня в фокусе будут данные по индексам деловой активности в еврозоне и США за июнь. Майский композитный PMI в ЕС достигал шестилетнего максимума (56,8 п.), предполагая ускорение темпов роста ВВП до 0,7% г/г во 2 квартале. Однако на текущий момент мы полагаем, что потенциал дальнейшего роста ограничен, что подтвердили фактические данные – 55,7 (composire PMI, июнь). Евро на этом фоне может несколько растерять оптимистичный настрой. Касательно данных из США – по предварительным данным (Empire State and Philly Fed surveys) рост PMI скорее продолжится, что во второй половине торгов вернет интерес к USD. Краткосрочные ориентиры для EUR/USD прежние - 1,112-1,119", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.