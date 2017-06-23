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23 июня 2017 года 13:09
Краткосрочные ориентиры для EUR/USD прежние - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"
"U.S. dollar продолжает терять ранее занятые позиции. Члены ФРС, выступления которых изобиловали на текущей неделе, не внесли заметного изменения в ожидания рынка. Сегодня в фокусе будут данные по индексам деловой активности в еврозоне и США за июнь. Майский композитный PMI в ЕС достигал шестилетнего максимума (56,8 п.), предполагая ускорение темпов роста ВВП до 0,7% г/г во 2 квартале. Однако на текущий момент мы полагаем, что потенциал дальнейшего роста ограничен, что подтвердили фактические данные – 55,7 (composire PMI, июнь). Евро на этом фоне может несколько растерять оптимистичный настрой. Касательно данных из США – по предварительным данным (Empire State and Philly Fed surveys) рост PMI скорее продолжится, что во второй половине торгов вернет интерес к USD. Краткосрочные ориентиры для EUR/USD прежние - 1,112-1,119", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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23 июня 2017 года 14:46
"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:25
"Под конец рабочей недели рубль постепенно отыгрывает понесенные потери против доллара и евро. В пятницу утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты давали 59 рублей 50 копеек, евро торговался в районе отметки 66,50. Рубль сейчас выглядит несколько перепроданным. Вполне... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:00
"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых... читать дальше
.23 июня 2017 года 13:24
"Нефть отступила от достигнутых минимумов на 2%. Пока что это не более чем отскок, который, тем не менее, принёс облегчение на российский финансовый рынок. Рубль сумел отыграть часть потерь последних торговых сессий, остановилось снижение по индексу РТС. Возврат индекса РТС к уровням начала ноября... читать дальше
.23 июня 2017 года 12:47
"Рубль, наряду с прочими ЕМ валютами, восстанавливает часть потерь на фоне отката нефтяных цен от 7-месячных минимумов и отступлением USD. Приближение пика налогов также будет "играть на руку" российской валюте, однако с учетом комфортной ситуации на денежном рынке эффект не будет носить... читать дальше
.23 июня 2017 года 12:16
"Цены на нефть вчера восстановились исключительно в рамках спекулятивной коррекции, поскольку важных новостей по этому рынку вчера не наблюдалось. Инвестиционное сообщество радикально расходится в оценках перспектив нефтяного рынка, что порождает такие движения. "Передышка" в рубле может оказаться... читать дальше
.23 июня 2017 года 11:46
"Рынок нефти, на наш взгляд, достиг локального "дна" и будет пытаться отыгрывать потери последних недель, хотя риски еще одной волны снижения до $42-43/баррелей по Brent, конечно, остаются. Полагаем, что нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей, т.е. сместится в... читать дальше
.23 июня 2017 года 11:31
"На фоне некоторого восстановления цен на нефть рубль в начале торгов прибавил почти 30 копеек к доллару и 12 копеек к евро, достигнув 59,8 и 66,8 к доллару и евро соответственно. Учитывая происходящее на рынке, даже простая стабилизация нефти вблизи текущих уровней может оказаться "на руку"... читать дальше
.23 июня 2017 года 11:30
Рынок акций РФ утром проседает вместе с Европой и на фоне слабой нефти, индекс ММВБ вернулся к 1850 пунктам
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает вместе с фондовой Европой и на фоне слабой нефти, индекс ММВБ вернулся к рубежу 1850 пунктов. читать дальше
.23 июня 2017 года 11:15
"Текущие уровни цен на нефть неприемлемы для активного наращивания добычи. И, возможно, именно сегодня показатель от BakerHughes пойдет вниз. И этого будет достаточно, чтобы возродить спрос на Brent с ближайшей целью на отметке 46,30. При таком сценарии USD/RUB сможет вернуться в район 59 с... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:53
Текущие уровни доходностей российских еврооблигаций уже начинают выглядеть привлекательными для инвесторов - Росбанк
"Давление на рынки долларового долга из развивающихся стран наблюдалось в течение всей недели. Российский рынок еврооблигаций не стал исключением: доходности долгосрочных бумаг выросли на 15-20 бп, вернувшись на уровни конца марта: Россия’22 - 3,2%, Россия’26 - 4,13%, Россия’43 - 4,95%. Размер... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:30
"После крайне неудачного начала недели, котировки нефти в четверг все же смогли восстановиться с локальных минимумов и закрыть день на положительной территории - выше $45 за баррель. Участники рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes по активным нефтяным платформам в... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:20
Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. читать дальше
.23 июня 2017 года 10:06
"В первой половине дня рубль может укрепиться, так как в понедельник ожидаются налоговые платежи, а во второй половине дня инвесторы могут покупать доллары из-за статистики по вышкам и неплохой макростатистики по США на следующей неделе. Ожидается, что данные по незавершенным продажам домов,... читать дальше
.23 июня 2017 года 09:58
"Сегодня к открытию торгов формируется умеренно позитивный внешний фон. Ждем слабо позитивной динамики индекса ММВБ при открытии торговой сессии с попыткой развития движения в направлении 1880 пунктов", - указывают аналитики Промсвязьбанка. читать дальше
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