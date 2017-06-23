"Передышка" в рубле может оказаться временной - Банк "Зенит"

"Цены на нефть вчера восстановились исключительно в рамках спекулятивной коррекции, поскольку важных новостей по этому рынку вчера не наблюдалось. Инвестиционное сообщество радикально расходится в оценках перспектив нефтяного рынка, что порождает такие движения. "Передышка" в рубле может оказаться временной, если цены на нефть не прервут среднесрочный тренд ценового снижения. В то же время на следующей неделе российскую валюту должен поддержать локальный фактор – налоговый период", - отмечают специалисты банка "Зенит".