Рынок акций РФ утром проседает вместе с Европой и на фоне слабой нефти, индекс ММВБ вернулся к 1850 пунктам

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает вместе с фондовой Европой и на фоне слабой нефти, индекс ММВБ вернулся к рубежу 1850 пунктов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1852,5 пункта (-0,4%), индекс РТС - 978,94 пункта (+0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар просел до 59,61 рубля (-0,33 рубля).

Просели после отсечки на бирже дивидендов (с расчетами "Т+2") акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,1%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-7,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,2% и -12,4% "префы").

Также подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%)

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5% и +2% "префы"), "Мосбиржи" (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной, просел Китай из-за повышенного внимания регуляторов банковского сектора к задолженности крупных конгломератов, включая Dalian Wanda и Anbang. Также в пятницу проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,4%), нефть подросла, но завершает неделю в "минусе" после перехода к "медвежьему" рынку.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $45,31 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), августовская цена WTI - $42,83 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне).

Тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, может привести к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе.

Внимание участников рынка в пятницу привлечет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве буровых установок в эксплуатации.

Некоторые аналитики полагают, что слабость рынка нефти носит временный характер, поскольку ее потребление растет опережающими темпами в сравнении с производством.

Тем не менее, многие эксперты рекомендуют играть на понижение на нефтяном рынке, поскольку рост напряженности на Ближнем Востоке усиливает вероятность срыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, словесные интервенции участников сделки ОПЕК+ помогли нефти немного подрасти после сильного падения в предыдущие дни. Однако вечером в пятницу цена может продолжить снижение после публикации статистики Baker Hughes по активным буровым вышкам в США. На фоне стабильной добычи в США можно предположить, что количество вышек возрастет, и это окажет давление на нефтяные котировки.

Рубль укрепляется, так как в понедельник ожидаются налоговые платежи, а во второй половине дня в пятницу инвесторы могут покупать доллары из-за статистики по буровым и неплохой макростатистики по США на следующей неделе. Ожидается, что данные по незавершенным продажам домов, пересмотр ВВП за первый квартал и другие показатели покажут стабильные результаты. Российские ОФЗ демонстрируют стабильные торги, доходность несколько снизилась - буря, вызванная падением нефти, закончилась.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фактор пятницы может оказать поддержку рынку акций - часть игроков будут закрывать "короткие позиции" перед выходными. Однако фундаментальные новости не очень хорошие: стало известно, что ЕС продлит экономические санкции против России на полгода за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК и "префы" "Сургутнефтегаза", которые в последние дни пользуются спросом на фоне ослабления рубля. "Короткие позиции" имеет смысл удерживать по акциям "Норникеля" (MOEX: GMKN), которые еще не скоро восстановятся после дивидендной отсечки, считает эксперт.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что даже простая стабилизация нефти вблизи текущих уровней может оказаться на руку рублю. Интерес к ОФЗ остается высоким на фоне недавнего успешного размещения еврооблигаций Минфином и временных проблем с новыми санкциями против России со стороны США. Налоговый период, пик которого придется на 26 июня, также поддержит рубль.

В результате доллар может просесть до 59,4 руб./$1. Многое будет зависеть от вечерней статистики Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США, но все это будет отыгрываться уже на следующей неделе. Нынешнюю неделю рубль завершит вблизи текущих уровней.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, позитивом для рынка акций является намерение "Роснефти" (MOEX: ROSN) увеличить дивидендные выплаты в будущем до 50% от прибыли по МСФО, а также сообщения СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа пытается запустить процесс смягчения ограничений для РФ, что снимет риски по поводу "Северного потока-2". Бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) отскочили вверх на новостях о том, что руководство компании предложило "Роснефти" урегулировать споры во внесудебном порядке. Некоторые сигналы по поводу старта проекта железнодорожного строительства Москва-Пекин также позитивно сказываются на металлургах, к тому же ослабление рубля повышает их рентабельность.

Говорить о развороте рынка акций вверх пока рано, хотя на внешнем фоне и растущей нефти рынок еще может подрасти. Возможный старт диалога между РФ и США способен резко поменять настроения инвесторов, но пока данная возможность остается все еще очень слабой. К тому же нефть сдерживает все высокие стремления.

Нефть рискует закрыть снижением пятую неделю подряд. Однако на торгах в пятницу котировки пытаются расти. Министр энергетики Ирака Джабар Аль-Лаиби сообщил, что производство нефти в июне находится на уровне майских показателей. Общий экспорт из страны составляет около 3,8 млн б/с, включая поставки из курдского региона. Соответственно, производство находится на уровне 4,315 млн б/с. Крупнейший оператор нефтепроводов в США Colonial Pipeline Co. сообщает, что спрос на поставки нефтепродуктов на северо-восток США находится на минимальном уровне за шесть лет. Соответственно, признаки слабого спроса и сохраняющегося перепроизводства привели нефть к тому, что с начала года она подешевела почти на 20%, что является худшим результатом I полугодия с 1997 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подешевели акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%).

Подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+6,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,661 млрд руб. (из них 0,853 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).