Нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей - Банк "Санкт-Петербург"

"Рынок нефти, на наш взгляд, достиг локального "дна" и будет пытаться отыгрывать потери последних недель, хотя риски еще одной волны снижения до $42-43/баррелей по Brent, конечно, остаются. Полагаем, что нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей, т.е. сместится в более низкую ценовую зону", - указывают аналитики Банка "Санкт-Петербург".