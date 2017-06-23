Рубль может скорректировать падение до уровней 59,4 за доллар - Локо Банк

"На фоне некоторого восстановления цен на нефть рубль в начале торгов прибавил почти 30 копеек к доллару и 12 копеек к евро, достигнув 59,8 и 66,8 к доллару и евро соответственно. Учитывая происходящее на рынке, даже простая стабилизация нефти вблизи текущих уровней может оказаться "на руку" национальной валюте. Интерес к ОФЗ остается высоким на фоне успешного размещения еврооблигаций Минфином недавно и временными проблемами с новыми санкциями против России у США, а налоговый период, пик которого придется на 26 июня, также поддержит рубль. В результате рубль может скорректировать падение до уровней 59,4 за доллар. Многое будет зависеть от вечерней статистики от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США, но все это будет отыгрываться уже на следующей неделе. Нынешнюю неделю рубль завершит вблизи текущих уровней. Если поддержки со стороны нефти не будет, то рубль уйдет еще ниже, к 62 по доллару и 68-69 по евро в среднесрочном периоде. Это же произойдет при наличии других негативных факторов", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.