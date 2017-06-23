Рубль растет к доллару и евро из-за спроса на ликвидность для налоговых выплат

Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль повышается к бивалютной корзине в связи со спросом на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,68-59,79 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,77 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 66,8 руб./EUR1 (-8,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 13,18 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 62,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,07 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,95 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов пятницы на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, готовящихся к пику налоговых выплат на следующей неделе.

Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в пятницу, завершая неделю в минусе после перехода к "медвежьему" рынку. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,04% - до $45,24 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысился на 0,05% - до $42,76 за баррель.

В четверг обе марки завершили торги в "зеленой зоне ", поскольку товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд и участники рынка сочли падение последних сессий чрезмерным. Brent поднялась на $0,40 (0,9%), до $45,22 за баррель, WTI - на $0,21 (0,5%), до $42,74 за баррель.