Утром рубль может укрепиться - Банк "Глобэкс"

"В первой половине дня рубль может укрепиться, так как в понедельник ожидаются налоговые платежи, а во второй половине дня инвесторы могут покупать доллары из-за статистики по вышкам и неплохой макростатистики по США на следующей неделе. Ожидается, что данные по незавершенным продажам домов, пересмотр ВВП за первый квартал и др. показатели продемонстрируют стабильные результаты. Хотя данные консенсус-прогноза по потребительской инфляции показывает небольшое снижение, что будет играть против доллара. Вместе с тем российские ОФЗ демонстрируют стабильные торги, доходность несколько снизилась – "буря", вызванная падением нефти, закончилась", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.