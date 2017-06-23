Утренние прогнозы: надежда на рост

Большинство аналитиков прогнозируют в пятницу позитивное открытие российского рынка акций. Индекс ММВБ может развить движение к 1880 пунктам.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1860-1865 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона и происходящих событий".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "В пятницу ждем открытие торгов с незначительным изменением котировок. В последние несколько дней индекс ММВБ консолидируется около 1850 пунктов, что, по нашему мнению, выступает на стороне покупателей. В следующие сессии ждем новые попытки преодолеть сопротивление около 1860-1870 пунктов. Потенциальное возвращение к 1800-1850 предположительно стоит выкупать. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать переход в консолидацию на уровнях 1800-1820 или ниже. На текущее время мы сохраняем надежды на рост".

"Промсвязьбанк": "Сегодня к открытию торгов формируется умеренно позитивный внешний фон. Ждем слабо позитивной динамики индекса ММВБ при открытии торговой сессии с попыткой развития движения в направлении 1880 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков):"Можно ожидать, что на старте дня индекс ММВБ попытается подняться до отметки 1870 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС – внешний фон к началу торгов выглядит нейтральным для российского рынка акций. Между тем данные технического анализа пока не позволяют говорить об отмене нисходящего краткосрочного тренда по индексу РТС".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Торги четверга по индексу ММВБ были закрыты на уровне 1860,05 пунктов. Неделя пока, как обещано, рисуется растущей, и желательно, чтобы ее закрытие было ближе к зоне 1880 пунктов или выше. В этом случае желание к коррекционному росту у игроков будет более выраженным. Также наблюдение о том, что дольше 6 недель подряд индекс не снижался, оправдывается. Потенциальными целями повышения по индексу выступают уровни 1909 пунктов (ЕМА100 на неделях); 1920 пунктов (пробитый ранее растущий тренд от января 2016г.); 1980-1985 пунктов (ЕМА100 на днях/ЕМА21 на неделях). При этом валютный индекс РТС, который закончил прошлую сессию на уровне 978,45 пунктов, отыграв 100% коррекцию к росту с ноября 2016 года 958,33-1196,99 пунктов, тоже готовится к отскоку. Ближайшими целями повышения видятся уровни 990-1000 пунктов; потом район 1020 пунктов. На него указывают и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях (сейчас она чуть выше) и верхняя граница канала, который был актуален для индекса в период августа-ноября 2016 года".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций продолжит отскок вверх, индекс РТС может прибавить 1-2%. Дополнительную поддержку рынку будет оказывать фактор пятницы, многие игроки начнут закрывать "короткие" позиции перед выходными. Однако фундаментальные новости не очень хорошие, стало известно, что ЕС продлит экономические санкции против России на полгода за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности. На динамику торгов сегодня дополнительно будут оказывать влияние данные по продажам нового жилья в США (выходят в 17:00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК и "Сургутнефтегаза" прив., которые в последние дни пользуются спросом на фоне ослабления рубля. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям ГМК "Норильский Никель", которые еще не скоро восстановятся после дивидендной отсечки".