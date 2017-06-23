На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 23 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения в отсутствие катализаторов роста. Снизились котировки акций финансовых и потребительских компаний, в то время как медицинский и биотехнологический секторы продолжили повышаться. На нефтяном рынке произошло некоторое восстановление цен после того, как котировки WTI перешли в "медвежью" фазу, упав более чем на 20% с предыдущего пика.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу изменяются разнонаправленно, рынок материкового Китая ушел в минус из-за повышенного внимания регуляторов банковского сектора к задолженности крупных конгломератов, включая Dalian Wanda и Anbang. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в пятницу. Японский Nikkei 225 повысился на 0,15%, гонконгский Hang Seng прибавил чуть менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,3%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,7%, индийский Sensex - на 0,2%.

В свою очередь нефть плавно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу вторую сессию подряд, но завершает неделю в минусе после перехода к "медвежьему" рынку. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,22% - до $45,32 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,21% - до $42,83 за баррель. В четверг обе марки завершили торги в "зеленой зоне ", поскольку товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд и участники рынка сочли падение последних сессий чрезмерным. Brent поднялась на 0,9%, до $45,22 за баррель, WTI - на 0,5%, до $42,74 за баррель.

По оценкам ING Commodities, тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, приведет к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе. Внимание участников рынка в пятницу, вероятно, привлечет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве буровых установок в эксплуатации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась чуть выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,966 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,175 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня снизился на 0,25% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "Транснефть-001P-05" и "Роснефть-001Р-02") и составил 105,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,22%, опустившись до 512,95 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Транснефть-001P-05" (-2,3%), "Роснефть-001Р-02" (-1,71%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,81%), а в лидерах роста - "ЧТПЗ БО-001Р-01" (+0,7%), "РЖД БО-03" (+0,41%) и "Акрон БО-02" (+0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Рэдванс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П04 на 3,5 млрд рублей и серии БО-П05 на 11,5 млрд рублей в размере 12% годовых. К ставке 1-го купона приравниваются ставки 2-4 купонов бондов БО-П04 и ставки 2-6 купонов бондов БО-П05. Срок обращения бумаг БО-П04 - 5 лет, БО-П05 - 6 лет. Оба выпуска размещаются в рамках программы биржевых бондов ООО "Рэдванс" на 15 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. Техническое размещение бумаг обоих выпусков запланировано на 26 июня.

ООО "СИНХ-Финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") отложило размещение биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей. Размещение отложено в связи со сложившейся в последние 3 дня негативной рыночной конъюнктурой, сделка отложена до стабилизации рынков. Сбор заявок на 5-летние бонды "СИНХ-Финанс" планировалось провести 22 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,80-9,05% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании общим объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

ООО "ДелоПортс" 7 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,8-10,3% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,04-10,57% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 11 июля. Компания также объявила на 11 июля оферту по бондам 1-й серии. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 3 по 7 июля. Цена выкупа бумаг 1-й серии будет равна цене, соответствующей доходности размещения биржевых облигаций серии 001P-01, уменьшенной на 0,1% годовых. Средства от нового размещения привлекаются только на выкуп старых бондов, а размещение готовится с целью удлинения сроков фондирования. Бумаги серии 001P-01 размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании общим объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.

Русфинанс банк установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций БО-09 в размере 8,05% годовых. Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12% годовых, 4-го купона - 10,1% годовых.