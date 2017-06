Brent торгуется выше $45,4

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу изменяются разнонаправлено. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения в отсутствие катализаторов роста.

Снизились котировки акций финансовых и потребительских компаний, в то время как медицинский и биотехнологический секторы продолжают повышаться. В том числе цена бумаг XBiotech Inc. подскочила более чем на 20%, Sangamo Therapeutics Inc. - почти на 13%, что способствовало росту индекса Nasdaq - в отличие от двух других основных индикаторов, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке произошло некоторое восстановление цен после того, как котировки WTI перешли в "медвежью" фазу, упав более чем на 20% с предыдущего пика.

"Похоже, что цены на нефть отделились от американского фондового рынка, так как инвесторы понимают, что снижение нефтяных котировок не является признаком ослабления глобального спроса и, следовательно, экономического спада, а скорее обусловлено чрезмерным предложением со стороны США, Ирана и России", - полагает главный рыночный аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.

По его мнению, отсутствие публикаций значимых экономических данных и корпоративной отчетности, вероятно, станет причиной вялой торговли на рынке акций в ближайшее время.

Министерство труда сообщило в четверг, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 3 тыс. и составило 241 тыс. Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков.

Индекс опережающих экономических показателей США в мае вырос на 0,3%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Такая динамика оправдала ожидания рынка. В предшествующий месяц подъем индикатора составлял 0,2%.

Цена акций Oracle Corp. подскочила по итогам торгов на 8,6%. Прибыль и выручка одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения по итогам квартала, завершившегося 31 мая, превзошли ожидания рынка благодаря существенному улучшению результатов "облачного" бизнеса.

Рыночная стоимость Staples Inc. поднялась на 6,2%. Американский фонд прямых инвестиций Sycamore Partners ведет переговоры о покупке сети магазинов канцелярских и офисных товаров Staples, по данным источников.

Котировки бумаг American Airlines Group Inc. выросли на 1,1% после того, как Qatar Airways направил уведомление о намерении сделать "значительные инвестиции" в американскую авиакомпанию.

Помимо этого подорожали акции операторов больниц, включая Tenet Healthcare Corp. - на 6,9%, Community Health Systems Inc. - на 5,1%, HCA Healthcare Inc. - на 2,5% и Universal Health Services Inc. - на 1,8%, а также страховщиков, в том числе UnitedHealth Group Inc. - на 0,9%, Aetna Inc. - на 0,6%, Humana Inc. - на 0,3%.

В то же время акции Carnival Corp. подешевели на 1,1% после завершения сессии в среду на рекордном уровне, хотя в четверг компания сообщила, что скорректированная прибыль и выручка круизного оператора за прошедший финквартал превысили ожидания аналитиков, и она дала хороший прогноз на год.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 12,74 пункта (0,06%) - до 21397,29 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустился на 1,11 пункта (0,05%), составив 2434,5 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite за день выросло на 2,73 пункта (0,04%) - до 6236,69 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу изменяются разнонаправлено, рынок материкового Китая ушел в "минус" из-за повышенного внимания регуляторов банковского сектора к задолженности крупных конгломератов, включая Dalian Wanda и Anbang.

Слабость нефтяного рынка также ограничивает потенциал роста на азиатских фондовых площадках, отмечает Dow Jones.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в пятницу.

Японский Nikkei 225 повысился менее чем на 0,1%, как и гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,7%, индийский Sensex - на 0,2%.

Цена акций Toshiba упала на 4,8% после того, как компания обратилась к японскому регулятору рынка ценных бумаг с просьбой об очередном переносе даты публикации финансовой отчетности по итогам прошлого года, пишет Financial Times. Toshiba рассчитывает обнародовать полные финрезультаты 10 августа, ранее предполагалось, что они выйдут до 30 июня.

Курс ценных бумаг BHP Billiton поднялся на 1,1% на торгах в Сиднее вслед за повышением цен на металлы, Rio Tinto - на 0,9%.

Котировки акций China Resources Gas Group Ltd. подскочили на 15% на торгах в Гонконге, продемонстрировав самый быстрый рост за семь лет, в связи с более значительным смягчением правил инвестирования для газораспределительных компаний, чем ожидалось.

Рынок Южной Кореи поддерживает заявление президента страны о попытках наладить отношения с Китаем и договориться о снятии ограничений на деятельность южнокорейских компаний в КНР. Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor выросла на 1,9%, производителя косметики Amorepacific - на 2,9%, Korean Air Lines - на 1%, Asiana Airlines - на 0,4%.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу вторую сессию подряд, но завершает неделю в минусе после перехода к "медвежьему" рынку.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК увеличилась на 19 центов (0,42%) - до $45,41 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,18 (0,42%) - до $42,92 за баррель.

В четверг обе марки завершили торги в "зеленой зоне ", поскольку товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд и участники рынка сочли падение последних сессий чрезмерным. Brent поднялась на $0,40 (0,9%), до $45,22 за баррель, WTI - на $0,21 (0,5%), до $42,74 за баррель.

По оценкам ING Commodities, тропический шторм "Синди", вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, приведет к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе.

Цены могут продолжить снижение, а в случае ралли инвесторы будут продавать нефть по ряду причин, включая рост добычи и числа буровых в эксплуатации в США, слабый спрос на бензин и восстановление производства нефти в Ливии и Нигерии, считает Тарик Заир из Tyche Capital Advisors.

Внимание участников рынка в пятницу, вероятно, привлечет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве буровых установок в эксплуатации.

Некоторые аналитики полагают, что слабость рынка нефти носит временный характер, поскольку ее потребление растет опережающими темпами в сравнении с производством.

Тем не менее, многие эксперты рекомендуют играть на понижение на нефтяном рынке. Партнер Again Capital Джон Килдафф отмечает, что сейчас даже ухудшение отношений между странами Ближнего Востока и рост напряженности в регионе рассматриваются рынком как сигнал к снижению цен, поскольку усиливают вероятность срыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.