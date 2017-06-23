Индекс РТС готов к восходящей коррекции - TeleTrade

"Торги четверга по индексу ММВБ были закрыты на уровне 1860,05 пунктов. Неделя пока, как обещано, рисуется растущей, и желательно, чтобы ее закрытие было ближе к зоне 1880 пунктов или выше. В этом случае желание к коррекционному росту у игроков будет более выраженным. Также наблюдение о том, что дольше 6 недель подряд индекс не снижался, оправдывается. Потенциальными целями повышения по индексу выступают уровни 1909 пунктов (ЕМА100 на неделях); 1920 пунктов (пробитый ранее растущий тренд от января 2016г.); 1980-1985 пунктов (ЕМА100 на днях/ЕМА21 на неделях). При этом валютный индекс РТС, который закончил прошлую сессию на уровне 978,45 пунктов, отыграв 100% коррекцию к росту с ноября 2016 года 958,33-1196,99 пунктов, тоже готовится к отскоку. Ближайшими целями повышения видятся уровни 990-1000 пунктов; потом район 1020 пунктов. На него указывают и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях (сейчас она чуть выше) и верхняя граница канала, который был актуален для индекса в период августа-ноября 2016 года", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.