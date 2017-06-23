На рынке нефти по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения - eToro

"Нефть привлекла спрос на минимальных с ноября отметках и немного восстановилась, вернувшись выше уровня 45 по сорту Brent. На рынке по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения, и коррекция была весьма скромной, но, по крайней мере, мы увидели прекращение падения и стабилизацию. В текущей ситуации это уже хорошо, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Изначально роль мог сыграть технический фактор – часть игроков решили прикупить актив на привлекательных уровнях. А поводом для такого решения послужили усиливающиеся спекуляции на тему действий ОПЕК, которая, якобы, уже ведет переговоры по вопросу дополнительных мер для поддержания цен. Действительно, картелю уже пора бы вмешаться и попытаться вытянуть котировки вверх как минимум посредством вербальных интервенций. Других надежд у рынка сейчас нет, только сплошное разочарование. Немаловажный момент, который игроки, похоже, еще "не вкусили", таится в том, что и на сей раз Саудовская Аравия может оказаться главным инициатором инициатив по улучшению состояния рынка "черного золота". Это связано с необходимостью поднять цены перед первичным размещением акций государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco. Но вопрос в том, нужны ли дополнительные жертвы другим производителям, если эффекта они не дают. Но, по крайней мере, на какое-то время разговоры на эту тему способны поддержать восстановление Brent. Что может предложить картель кроме увеличения масштабов сокращения добычи? Пожалуй, ничего. О продлении говорить неуместно, тем более, что недавняя пролонгация сделки не вдохновила игроков, которые подозревают ОПЕК в "жульничестве", ведь по факту добыча не сокращается, а растет. Как вариант можно было бы рассмотреть снятие особого статуса с Ливии и Нигерии, которые за последнее время неплохо восстановили добычу и могли бы поучаствовать в действиях картеля. Но этот сценарий маловероятен, учитывая амбиции двух этих стран, которые вознамерились еще сильнее нарастить производство".