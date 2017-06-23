Индекс ММВБ продолжит колебания у текущего уровня - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $45 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США, выступающих опережающим индикатором по отношению к американскому производству "черного золота". Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слега "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1860-1865 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона и происходящих событий", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.