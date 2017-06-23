Внешний фон к началу торгов выглядит нейтральным для российского рынка акций - ИФ "Олма"

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС – внешний фон к началу торгов выглядит нейтральным для российского рынка акций. Между тем, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, данные технического анализа пока не позволяют говорить об отмене нисходящего краткосрочного тренда по индексу РТС. В течение дня ожидается поток данных по деловой активности в европейских странах, а также данные по продажам новостроек в США (17:00 мск), что может оказать некоторое влияние на настрой глобальных инвесторов. На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможна проработка уровня 60 по паре доллар-рубль.