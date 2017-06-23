В пятницу ждем открытие фондовых торгов с незначительным изменением котировок - Инвестиционная палата

"В пятницу ждем открытие торгов с незначительным изменением котировок. В последние несколько дней индекс ММВБ консолидируется около 1850 пунктов, что, по нашему мнению, выступает на стороне покупателей. В следующие сессии ждем новые попытки преодолеть сопротивление около 1860-1870 пунктов. Потенциальное возвращение к 1800-1850 предположительно стоит выкупать. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать переход в консолидацию на уровнях 1800-1820 или ниже. На текущее время мы сохраняем надежды на рост", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.