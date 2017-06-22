Уровень в 60 рублей за доллар по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки - ИК "Велес Капитал"

"Уже в утренние часы доллар на максимуме поднимался выше 60,4 руб. Однако к середине дня цене на нефть марки Brent все же удалось восстановить позиции выше 45 долларов, и американской валюте пришлось отступить ниже 60 рублей, в том числе под давлением экспортеров. Накануне предстоящих налоговых платежей уровень в 60 рублей по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки, что сдерживает дальнейшее продвижение доллара. Однако ситуация на рынке нефти остается весьма волатильной, и уже после прохождения пика налоговых выплат рублю понадобится, как минимум, стабилизация цены на нефть выше 45 долларов, чтобы удержать равновесие в районе 60 рублей. В то же время стоит отметить, что дальнейшее снижение цен на нефть является ключевым инфляционным риском, озвученным Банком России на последнем заседании. Кроме того, индикативная депозитная ставка, рассчитываемая регулятором, к середине июня опустилась до новых минимумов. Такая динамика может еще больше уменьшить склонность к сбережению домашних хозяйств, что также беспокоило ЦБ на последнем заседании. Данные факторы на ряду с "зависшей" на отметке 4,2% инфляцией могут заметно повысить вероятность паузы в цикле смягчения процентной политики ЦБ, что, в свою очередь, возобновит интерес к рублю", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.