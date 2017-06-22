Рынок акций РФ превысил 1860 пунктов по ММВБ на фоне отскока нефти, раллировала на 7% "Система"

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ в четверг превысил 1860 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекционного отскока нефти вверх, рост рублевых цен сдерживался укреплением рубля; раллировали на 7% акции АФК "Система" на корпоративных новостях, упали бумаги "Норникеля" и "Магнита" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1860,05 пункта (+0,5%), индекс РТС - 978,45 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 59,89 рубля (-0,44 рубля).

Акции "Системы" подскочили до 13,4 рубля (+7,3%) на новостях, что компания обратилась к "Роснефти" (MOEX: ROSN) с предложением механизма внесудебного урегулирования спора, в рамках которого нефтяная компания и ее дочерняя "Башнефть" требуют от холдинга Владимира Евтушенкова 170,6 млрд рублей.

Также в лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Газпрома" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,4%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,4%).

Упали обыкновенные акции "Башнефти" (-4,6%), "Магнита" (-1,8%), "Норникеля" (-5,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%) и Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%).

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика (просела Япония, подрос Китай). Китайский рынок продолжил отыгрывать опубликованную 20 июня информацию о включении бумаг компаний КНР в индекс MSCI Emerging Markets.

В Европе в четверг динамика индексов также смешанная (FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 выросли на 0,2%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%), отскочила вверх нефть после падения до многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США.

Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом "Синди", из-за которого приостановлены 17,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $45,6 за баррель (+1,7% и -2,6% в среду), августовская цена WTI - $43,14 за баррель (+1,4% и -2,3% накануне).

Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,2 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, нефть Brent совершила отскок до $45,5 за баррель, но пока можно говорить лишь о техническом характере этого движения - позиции покупателей сырья остаются слабыми.

Курс доллара США на бирже в Москве скорректировался вниз на фоне выросшей нефти и занял оборону чуть ниже отметки 60 руб./$1. Очевидно, что российская валюта испытывает мощное давление со стороны нефтяного фактора. В случае очередного провала нефти Brent под отметку $45 за баррель не стоит исключать движения доллара США в новый, более высокий диапазон.

На российском фондовом рынке упадочнические настроения инвесторов сменились легкой оживленностью, что вылилось в рост индексов ММВБ и РТС.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Максима Воронова, хуже рынка выглядели в четверг акции "Норникеля" и "Магнита" из-за дивидендных отсечек, а также бумаги "Башнефти". Европейские индексы торговались разнонаправленно. Цены на нефть частично восстановились после резкого падения, однако котировки все еще находятся вблизи значений многомесячного минимума.

В пятницу состоится годовое собрание акционеров "Татнефти", в США выйдет статистика по продажам нового жилья за май, также будет опубликована статистика по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в Европе и США за июнь.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечет, что нефть смогла отскочить от уровней ноября прошлого года. Данные Минэнерго США хотя и отразили очередное снижение запасов (на 2,45 млн баррелей), однако рост добычи в США (еще на 20 тыс. б/с) даже при текущей стоимости "черного золота" насторожил инвесторов. Если при ценах $45-46 производители сланца продолжают наращивать добычу, то и продление сделки ОПЕК+ снова может не привести к желаемому снижению мировых запасов нефти.

Среди лидеров роста на российском рынке выступили акции металлургических и угольных компаний. Ливневые дожди в Китае, угрожающие сокращением добычи коксующегося угля, вызвали рост цен на него на 5% и, соответственно, интерес к бумагам сектора в России. Что касается металлургов, то основную поддержку им оказывает сохранение высокой маржинальности, особенно в сортовом сегменте. Несмотря на то, что цены на руду не показывают заметной динамики, цены на арматуру незначительно подрастают на фоне продолжающегося сокращения производства в Китае.

На собрании акционеров "Роснефти" в четверг глава компании Игорь Сечин рекомендовал акционерам увеличить дивидендные выплаты до 50% от прибыли с 2017 года. Акции НК подросли всего на 0,2%.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, к позитивным для рынка акций новостям можно отнести сообщения, что в Белом доме США пытаются воздействовать на законодателей с целью смягчения режима ограничений для РФ. Впрочем, история эта долгая и в оперативном смысле нагрузки для рынка пока не несет. Непосредственную выгоду от данного процесса может получить "Газпром" (MOEX: GAZP), так как риски по "Северному потоку-2" будут снижены.

Кроме того, заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил о том, что средняя цена продажи газа в дальнее зарубежье будет в этом году выше прогнозов компании и заложенных в бюджет параметров. Однако не обошлось и без негатива: "Турецкий поток" будет полностью профинансирован "Газпромом" - на сумму около $6 млрд.

Нефть отскочила выше $45 за баррель Brent, что позитивно для российских акций. Впрочем, на рынке больше покупают бумаги, которые были сильно перепроданы в последние недели или имеют потенциал улучшения финансовых потоков. Продолжают расти бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%) на фоне сильных операционных результатов за май. Худшей бумагой дня стали акции "Норникеля", которые торговались уже без дивидендов.

В целом говорить о каком-либо развороте вверх пока сложно, так как для этого нет ярких причин. Рынок акций совершил отскок от минимальных значений текущей фазы падения, но не может определиться с дальнейшим движением. Если политика преподнесет подарок в виде начала диалога между США и РФ, то, конечно, можно будет говорить о позитивном импульсе. Однако его силу будет ограничивать нефть, которая, похоже, застряла на текущих уровнях в среднесрочной перспективе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+5,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+4,4%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+3,3%).

Подешевели бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,4%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,803 млрд рублей (из них 7,844 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).