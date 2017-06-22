.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль растет к доллару и евро на фоне восстановления цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Уклонистов от армии хотят вернуть на госслужбу
Пожизненный запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для уклонистов от армии может быть отменен, пишут "Известия". Завтра Госдума намерена принять соответствующий законопроект во втором чтении. Ранее Конституционный суд...
 
Совместным проектом Visa и "Мир" может стать новая социальная карта москвича
Первым совместным проектом международной системы Visa и национальной "Мир" может стать новая социальная карта москвича банка ВТБ, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям источников газеты, соответствующие соглашения стороны могут подписать до середины...
 
Средний пенсионный счет клиентов НПФ мельчает
Средний счет клиентов НПФ за 1-й квартал 2017 г. уменьшился на 4,5% до 67 073 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Счет уменьшился впервые с начала 2009 г. – в 1-м квартале 2009 г. он составил 8565 руб., хотя по итогам 2008 г. был 9766 руб. Однако с тех...
 
22 июня 2017 года 19:37

Рубль растет к доллару и евро на фоне восстановления цен на нефть

Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне восстановления цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,8 руб./EUR1, опустившись на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 48,44 копейки, до 63 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря дорожающей после обвала накануне нефти, вызванного ростом добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличилась на 1,63% - до $45,55 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 1,34% - до $43,1 за баррель.

Нефть дорожает в четверг, однако все еще торгуется в "медвежьем" тренде на фоне опасений по поводу роста добычи в США. Аналитики и инвесторы обеспокоены тем, что добыча нефти в США растет, несмотря на снижение котировок. По данным министерства энергетики страны, производство нефти на минувшей неделе достигло 9,35 млн баррелей в сутки, что на 8% выше аналогичного показателя годом ранее.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, при открытии торгов основные валютные пары вновь демонстрировали уверенный рост, однако затем рубль отыграл значительную часть потерь. "Вчера пара "доллар-рубль" достигала 60,4 руб./$1, и сегодня вскоре после открытия пара попыталась закрепиться на этом же уровне, однако не получилось. Минимальные значения дня - в районе 59,6 руб./$1, вечером пара торгуется выше, в районе 59,9 руб./$1. Рынок следит за нефтью, и когда котировки марки Brent были ниже $45 за баррель, пара "доллар-рубль" торговалась выше 60 руб./$1. Когда нефть выше $45 за баррель, "доллар-рубль", соответственно, ниже 60 руб./$1. Повышенный спрос на доллары мог объясняться также потребностями в дополнительной ликвидности со стороны тех, кто не хотел закрывать позиции по стопам, то есть для переноса "коротких" позиций по доллару", - отмечает аналитик.

"Уже в утренние часы доллар на максимуме поднимался выше 60,4 руб./$1. Однако к середине дня цене на нефть марки Brent все же удалось восстановить позиции выше $45 за баррель, и американской валюте пришлось отступить ниже 60 руб./$1, в том числе под давлением экспортеров. Накануне предстоящих налоговых платежей уровень в 60 руб./$1 по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки, что сдерживает дальнейшее продвижение доллара. Однако ситуация на рынке нефти остается весьма волатильной, и уже после прохождения пика налоговых выплат рублю понадобится, как минимум, стабилизация цены на нефть выше $45 за баррель, чтобы удержать равновесие в районе 60 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль начинал день достаточно слабо, но затем вместе с нефтью смог развернуться, и к вечеру в какой-то мере можно говорить о нормализации ситуации с рублем. После решений центральных банков на прошлой неделе и провала нефти пара "доллар-рубль" совершила мощное движение почти до 60,5 руб./$1, но на этом силы продавцов иссякли. Доходности по рублевым ОФЗ с постоянным купоном поднялись выше 8%, что уже устраивает спекулянтов carry trade. Соответственно, интерес к ОФЗ снижает влияние нефти. Если котировки не провалятся до $38-40 за баррель, то пара стабилизируется в районе 58,5-60,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе. И, естественно, текущую поддержку рублю оказывают экспортеры, которые осуществляют традиционные налоговые платежи в третьей декаде месяца", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 июня на 14,82 копейки, до 60,15 руб./$1, и поднял курс евро на 36,15 копейки, до 67,15 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 19,04 копейки по отношению к среде и составил 59,9716 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 12,14 копейки по отношению к 21 июня и составил 59,9432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 240,971 млн, из которых $1 млрд 622,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 618,336 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 29,73 копейки к среде - до 66,9433 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 27,17 копейки по отношению к 21 июня и составил 66,901 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,84 млн, из которых EUR239,541 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились в сравнении с предыдущим днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на том же уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,11% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 9,17% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,24%, 9,19% и 9,08% годовых соответственно.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 июня 2017 года 19:25
Рынок акций РФ превысил 1860 пунктов по ММВБ на фоне отскока нефти, раллировала на 7% "Система"
Москва. 22 июня. Рынок акций РФ в четверг превысил 1860 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекционного отскока нефти вверх, рост рублевых цен сдерживался укреплением рубля; раллировали на 7% акции АФК "Система" на корпоративных новостях, упали бумаги "Норникеля" и "Магнита" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".    читать дальше
.
22 июня 2017 года 19:07
Уровень в 60 рублей за доллар по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки - ИК "Велес Капитал"
"Уже в утренние часы доллар на максимуме поднимался выше 60,4 руб. Однако к середине дня цене на нефть марки Brent все же удалось восстановить позиции выше 45 долларов, и американской валюте пришлось отступить ниже 60 рублей, в том числе под давлением экспортеров. Накануне предстоящих налоговых...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 18:39
Цены евробондов РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения, некоторые выпуски вышли в "плюс"
Москва. 22 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг отыграли большую часть утреннего падения благодаря наметившейся стабилизации на нефтяных площадках, отдельные бумаги смогли выйти в небольшой плюс. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
22 июня 2017 года 18:35
В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1864 пунктов, индекс РТС — до 993,6 пункта - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок в четверг рос благодаря инфраструктурным секторам электроэнергетики и транспорта. Перспективы на завершение недели могут быть оптимистичны, так как отсутствие определяющего тренда в первые четыре дня не создает препятствий для повышения в будущем. Рынок "не перегрет", и в...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 18:02
Говорить о смене настроений по российской валюте пока не приходится - Global FX
Рубль на волне оживления котировок нефти воспользовался возможностью для восстановления. Доллар был вынужден спуститься с максимумов над уровнем 60 рублей, но пока удерживается выше отметки 59,60 руб. Говорить о смене настроений по российской валюте не приходится, и в любой момент, если нефть...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 17:24
Доллар может получить толчок к росту - eToro
В четверг доллар торгуется под давлением в парах с сырьевыми валютами, которые восстанавливаются на фоне небольшого отскока цен на нефть. Также "американец" уступает иене, а в парах с европейскими валютами держится относительно стабильно. Несмотря на слабость доллара, евро и фунт не решаются на...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 17:05
Сегодня фондовые торги могут закрыться в "плюсе" - "Открытие Брокер"
"На вечер событий немного. Разве только можно выделить статистику по ценам на жилье от NAHB США. Впрочем, американские инвесторы продолжат борьбу с нефтяным пессимизмом, который обещает сдержанный старт торгов. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%. Российский рынок акций может закрыть день...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 16:37
Рубль постепенно корректируется - "Аналитика Онлайн"
"За одну единицу американской валюты сегодня дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе 66 рублей 80 копеек. Сегодня мы видим достаточно закономерную коррекцию. Мы говорили ранее, что вполне вероятно, что в районе 60 рублей за доллар рост может несколько "забуксовать". Возможно, будет...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 16:14
Закрытие недели выше отметки 1865 пунктов ММВБ создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4% - ИК "ФИНАМ"
"Важных данных по американской экономике сегодня нет, поэтому волатильность на рынках останется невысокой, а текущие нейтральные настроения сохранятся до конца дня. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаётся будущая налоговая реформа Д.Трампа. В июле будут обнародованы все подробности, и...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 15:50
Во второй половине четверга вероятно плавное восстановление российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"В четверг, 22 июня, российские индексы акций растут, корректируясь вверх после нескольких дней снижения. Поддержку индексам оказывают и стабилизация цен на нефть, и укрепление курса рубля против доллара. Таким образом, к середине сегодняшней торговой сессии индекс РТС вырос на 0,3% (до 975,9), а...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 15:23
Рубль повышается к доллару и евро благодаря растущей нефти
Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновившей повышение нефти.    читать дальше
.
22 июня 2017 года 14:58
Краткосрочные ориентиры для EUR/USD - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"
"U.S. dollar приостановил рост к "мейджорам", при этом высокодоходные валюты продолжили ослаблять позиции в паре с "американцем". Сегодня очередной относительно спокойный день для основных валют на Forex. Евро может продемонстрировать сдержанное укрепление на фоне позитивных данных по индексу...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 14:36
Базовые краткосрочные ориентиры по нефти - $44,4-46 - "Нордеа Банк"
"Нефтяной рынок продолжает концентрироваться на негативе. Данные от Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, лишь не надолго поддержали цены на "черное золото". Формально поводом для возобновления продаж стали данные о сохранении положительной...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 13:57
На фондовом рынке, скорее всего, до вечера сохранится "боковое" движение - ИК "Фридом Финанс"
"Фондовый и валютный рынки на удивление спокойно отреагировали сегодня на вечернее падение цены на нефть. В аутсайдерах "Норникель" и "Магнит", что связано с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда. В то же время бумаги сырьевых компаний и банков, которые, по идее, должны были сегодня...    читать дальше
.
22 июня 2017 года 13:36
Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,65-60,65 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг пытается восстановить позиции после ощутимого падения накануне, получая поддержку от продажи выручки экспортерами и некоторого восстановления спроса на российские активы среди нерезидентов. Однако общий фон для национальной валюты остается негативным. "Черное золото" продолжает...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.