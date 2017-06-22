Рубль растет к доллару и евро на фоне восстановления цен на нефть

Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне восстановления цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,8 руб./EUR1, опустившись на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 48,44 копейки, до 63 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря дорожающей после обвала накануне нефти, вызванного ростом добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличилась на 1,63% - до $45,55 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 1,34% - до $43,1 за баррель.

Нефть дорожает в четверг, однако все еще торгуется в "медвежьем" тренде на фоне опасений по поводу роста добычи в США. Аналитики и инвесторы обеспокоены тем, что добыча нефти в США растет, несмотря на снижение котировок. По данным министерства энергетики страны, производство нефти на минувшей неделе достигло 9,35 млн баррелей в сутки, что на 8% выше аналогичного показателя годом ранее.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, при открытии торгов основные валютные пары вновь демонстрировали уверенный рост, однако затем рубль отыграл значительную часть потерь. "Вчера пара "доллар-рубль" достигала 60,4 руб./$1, и сегодня вскоре после открытия пара попыталась закрепиться на этом же уровне, однако не получилось. Минимальные значения дня - в районе 59,6 руб./$1, вечером пара торгуется выше, в районе 59,9 руб./$1. Рынок следит за нефтью, и когда котировки марки Brent были ниже $45 за баррель, пара "доллар-рубль" торговалась выше 60 руб./$1. Когда нефть выше $45 за баррель, "доллар-рубль", соответственно, ниже 60 руб./$1. Повышенный спрос на доллары мог объясняться также потребностями в дополнительной ликвидности со стороны тех, кто не хотел закрывать позиции по стопам, то есть для переноса "коротких" позиций по доллару", - отмечает аналитик.

"Уже в утренние часы доллар на максимуме поднимался выше 60,4 руб./$1. Однако к середине дня цене на нефть марки Brent все же удалось восстановить позиции выше $45 за баррель, и американской валюте пришлось отступить ниже 60 руб./$1, в том числе под давлением экспортеров. Накануне предстоящих налоговых платежей уровень в 60 руб./$1 по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки, что сдерживает дальнейшее продвижение доллара. Однако ситуация на рынке нефти остается весьма волатильной, и уже после прохождения пика налоговых выплат рублю понадобится, как минимум, стабилизация цены на нефть выше $45 за баррель, чтобы удержать равновесие в районе 60 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль начинал день достаточно слабо, но затем вместе с нефтью смог развернуться, и к вечеру в какой-то мере можно говорить о нормализации ситуации с рублем. После решений центральных банков на прошлой неделе и провала нефти пара "доллар-рубль" совершила мощное движение почти до 60,5 руб./$1, но на этом силы продавцов иссякли. Доходности по рублевым ОФЗ с постоянным купоном поднялись выше 8%, что уже устраивает спекулянтов carry trade. Соответственно, интерес к ОФЗ снижает влияние нефти. Если котировки не провалятся до $38-40 за баррель, то пара стабилизируется в районе 58,5-60,5 руб./$1 в среднесрочной перспективе. И, естественно, текущую поддержку рублю оказывают экспортеры, которые осуществляют традиционные налоговые платежи в третьей декаде месяца", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 июня на 14,82 копейки, до 60,15 руб./$1, и поднял курс евро на 36,15 копейки, до 67,15 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 19,04 копейки по отношению к среде и составил 59,9716 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 12,14 копейки по отношению к 21 июня и составил 59,9432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 240,971 млн, из которых $1 млрд 622,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 618,336 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 29,73 копейки к среде - до 66,9433 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 27,17 копейки по отношению к 21 июня и составил 66,901 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR531,84 млн, из которых EUR239,541 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились в сравнении с предыдущим днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на том же уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,11% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 9,17% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,24%, 9,19% и 9,08% годовых соответственно.