Цены евробондов РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения, некоторые выпуски вышли в "плюс"

Москва. 22 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг отыграли большую часть утреннего падения благодаря наметившейся стабилизации на нефтяных площадках, отдельные бумаги смогли выйти в небольшой плюс. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 21 июня и составила 120,18% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 21 июня на 3 базисных пункта, составив 101,11% от номинала. Их доходность снизилась на 1 пункт - до 1,50% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился всего на 1 пункт и составил 77 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к закрытию среды на 15 базисных пунктов - до 113,33% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,96% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 14 базисных пунктов - до 109,44% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт - до 4,96% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, до 107,49% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,52% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 104,53% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,135% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно волатильный день. Так, на открытие рынок стоял довольно низко, поскольку сохранялась активность продавцов, которые доминировали в течение последних нескольких дней. Причем падение отмечалось как в "старых" выпусках, так и во вновь размещенных бумагах, в частности тридцатилетний выпуск с погашением в 2047 году опускался ниже номинала, а котировки нового десятилетнего транша теряли порядка 0,5% от цены размещения. Однако в середине дня на рынке появились покупки, и к вечеру отечественным евробондам удалось отыграть большую часть утреннего снижения. В значительной степени улучшению настроений на рынке способствовал наметившейся в середине дня отскок в рамках коррекции мировых цен на нефть. Кроме того, поддержку рынку оказало как отсутствие новых негативных новостей, так и некоторая стабилизация ситуации на всех emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Нефть дорожает в четверг, однако все еще торгуется в "медвежьем" тренде на фоне опасений по поводу роста добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 мск увеличилась на 1,23% - до $45,37 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 0,8% - до $42,87 за баррель.

Аналитики и инвесторы обеспокоены тем, что добыча нефти в США растет, несмотря на снижение котировок. По данным министерства энергетики страны, производство нефти на минувшей неделе достигло 9,35 млн баррелей в сутки, что на 8% выше аналогичного показателя годом ранее. Такая тенденция может свести на нет усилия ОПЕК и их партнеров по снижению предложения и запасов топлива на рынке. Тем временем оптимистично настроенные инвесторы делают ставку на повышение спроса, в том числе со стороны Китая.