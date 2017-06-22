Говорить о смене настроений по российской валюте пока не приходится - Global FX

"Рубль на волне оживления котировок нефти воспользовался возможностью для восстановления. Доллар был вынужден спуститься с максимумов над уровнем 60 рублей, но пока удерживается выше отметки 59,60 руб. Говорить о смене настроений по российской валюте не приходится, и в любой момент, если нефть возобновит падение, рубль отреагирует тем же. Но проблески надежды на формирование "дна" как по нефти, так и по рублю все же появились. Далее коррективы в динамику рубля может внести общий настрой американской валюты, который под конец недели сформирует блок статистики из Штатов, где заявлены показатели деловой активности в секторе услуг и производстве. Если цифры не оправдают ожиданий, доллар рискует оказаться под повсеместным давлением, поскольку вероятность повышения ставки в этом году, несмотря на заверения Федрезерва, снизится", – отмечает главный аналитик Global FX Сергей Мельников.