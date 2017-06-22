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22 июня 2017 года 11:24

Рынок акций РФ утром просел ниже 1840 пунктов по ММВБ на фоне упавшей нефти, укрепления рубля

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ утром в четверг откатился ниже 1840 пунктов по индексу ММВБ на фоне снижения мировых фондовых площадок и упавшей до многомесячных минимумов нефти на статистике о дальнейшем росте добычи в США; давление на индекс ММВБ также оказывает локальное укрепление рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1837,02 пункта (-0,8%), индекс РТС - 964,03 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,6%.

Доллар упал до 60,02 рубля (-0,31 рубля).

Подешевели лишившиеся дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,6%) и "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), также в лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%).

Подросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).

Индексы в США снизились вслед за падением цен на нефть, хотя Nasdaq вырос благодаря подъему котировок акций компаний сферы биотехнологий на данных СМИ о намерении президента США Дональда Трампа смягчить регулирование этого сектора.

Статданные по американской экономике, опубликованные в среду, указали на неожиданный рост числа продаж жилья на вторичном рынке США в прошлом месяце. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае 2017 года повысились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем (до 5,62 млн домов в пересчете на годовые темпы) при прогнозах снижения до 5,55 млн.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика (просела Япония, подрос Китай). Китайский рынок продолжает отыгрывать опубликованную 20 июня информацию о включении бумаг компаний КНР в индекс MSCI Emerging Markets.

На нефтяном рынке цены упали многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США, уровень Brent примерно на $1 ниже, чем накануне при закрытии торгов акциями на "Мосбирже".

Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом "Синди", из-за которого приостановлены 17,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $44,74 за баррель (-0,2% и -2,6% в среду), августовская цена WTI - $42,45 за баррель (-0,2% и -2,3% накануне).

Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть продолжает тонуть в "медвежьем" рынке, утягивая за собой рубль и российские акции. Очередные спекуляции на тему 50% прибыли в виде дивидендов от "Роснефти" поддерживают интерес к бумаге. Однако если это и произойдет, то будет касаться выплат за 2017 год.

Однако пессимизм на рынке и возможные очередные ограничительные меры от американских законодателей продолжают давить на рынок акций РФ.

Самое разрушительное влияние на рынок оказали цифры по темпам роста добычи в США. Ураган "Синди" ослаб перед тем, как столкнуться с побережьем. В районах нефтедобычи идут дожди, но порывы ветра не угрожают работе добывающих платформ. Однако при подготовке к урагану были приостановлены мощности почти на 0,3 млн баррелей. В ОПЕК началась информационная активность, которую простимулировали котировки на минимуме за 10 месяцев. Министр нефти Ирана говорил о том, что в организации обсуждают вопрос еще большего снижения добычи, но должны оценить влияние последних решений на рынок. Между тем, Нигерия планирует увеличить экспорт нефти до 2 млн б/с уже к августу. В целом в районе $44 за баррель Brent начинается зона поддержки, которую будет не так просто пройти. Поэтому нефть может частично отыграть свои потери от текущих уровней и вернуться выше $45 за баррель.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, тучи над российским рынком акций продолжают сгущаться. Падение цен на нефть приостановилось, но стоимость барреля смеси Brent находится ниже психологически значимой отметки $45. Игроки ожидают выхода в пятницу свежих данных по объемам буровой активности в США, они растут уже 22 недели подряд.

Среднесрочный тренд вниз на рынке акций РФ может продолжиться. Вместе с тем, индекс доллара США немного снизился, так как растут сомнения относительно третьего в этом году повышения ставок ФРС.

По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рубль пытается укрепиться на фоне предстоящих налоговых платежей на следующей неделе - НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль. Нефть упала, несмотря на снижение общих запасов сырой нефти в хранилищах Кушинга при несущественном увеличении производства (+20 тыс. б/с). Тем не менее, добыча в США остается на высоких уровнях, что инвесторы воспринимают негативно.

По мнению аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, по нефтяным ценам ударил рост добычи в США до 2-летних максимумов. Тот факт, что американские сланцевики и не думают сбавлять обороты, даже в условиях изрядно подешевевшей нефти, не сулит ничего хорошего и предвещает дальнейшее наращивание активности в Штатах, пока страны ОПЕК+ сокращают производство (или делают вид, что сокращают). Если в ближайшей перспективе нефть не найдет точку опоры, доллар отправится в район 60,60 руб./$1 и нацелится на следующий круглый уровень 61 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг упали акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,5%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-1,7%), "Акрона (-1,5%).

Подорожали ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,27 млрд рублей (из них 0,943 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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