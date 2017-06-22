Рубль повышается к доллару и евро благодаря растущей нефти

Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновившей повышение нефти.

Курс доллара США составил 59,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,79 руб./EUR1, опустившись на 57 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 52,74 копейки, подешевев до 62,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 июня на 14,82 копейки, до 60,15 руб./$1, и поднял курс евро на 36,15 копейки, до 67,15 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря умеренному восстановлению цен на нефть после обвала накануне, вызванного ростом добычи в США. Поддержку нацвалюте оказывает также спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат, ожидаемых на следующей неделе. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск увеличилась на 0,67% - до $45,12 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 0,45% - до $42,72 за баррель.

"Рубль в четверг пытается восстановить позиции после ощутимого падения накануне, получая поддержку от продажи выручки экспортерами и некоторого восстановления спроса на российские активы среди нерезидентов. Однако общий фон для национальной валюты остается негативным. Участники рынка нефти предпочитают фокусироваться на факторах, сдерживающих подъем рынка, в виде роста добычи в Ливии и Нигерии, а дополнительное давление на рубль оказывают политические риски, в частности, перспектива расширения антироссийских санкций", - подчеркивают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

В ближайшие дни ключевой историей для рубля может оставаться динамика нефтяного рынка. В случае возобновления волны снижения цен на "черное золото" и движения фьючерса на Brent к отметке $43 за баррель пара "доллар-рубль" может достигнуть уровней 60,70-61 руб./$1, не исключает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Если американская сессия вновь "подкосит" нефтяные цены, рубль подвергнется очередному локальному натиску с целями 60,5-60,9 руб./$1. В целом, учитывая восстановление корреляции рубля и нефти, наметившееся в последнее время, шансов у национальной валюты восстановить потери в краткосрочной перспективе немного", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились в сравнении с предыдущим днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на том же уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,11% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 9,17% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,24%, 9,19% и 9,08% годовых соответственно.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ практически не изменился (минус 14 млрд рублей), составив 2,939 трлн рублей. Краткосрочные ставки остаются в диапазоне 8,8-9,2%. Не исключаем умеренного роста спроса на рублевую ликвидность и, как следствие, смещения ставок к верхним отметкам обозначенного уровня по мере приближения пика налоговых платежей, приходящегося на 26 июня", - отмечает Д.Давыдов.