Рубль постепенно корректируется - "Аналитика Онлайн"

"За одну единицу американской валюты сегодня дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе 66 рублей 80 копеек. Сегодня мы видим достаточно закономерную коррекцию. Мы говорили ранее, что вполне вероятно, что в районе 60 рублей за доллар рост может несколько "забуксовать". Возможно, будет снижение в район 58, может быть, 58,5 рублей за доллар. Но нужно понимать, что среднесрочные цели в районе 62-63 еще пока в силе. Вероятно, что после непродолжительной коррекции на российском валютном рынке мы возобновим "поход" именно к этим значениям", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.