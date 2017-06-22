Закрытие недели выше отметки 1865 пунктов ММВБ создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4% - ИК "ФИНАМ"

"Важных данных по американской экономике сегодня нет, поэтому волатильность на рынках останется невысокой, а текущие нейтральные настроения сохранятся до конца дня. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаётся будущая налоговая реформа Д.Трампа. В июле будут обнародованы все подробности, и только после этого, можно будет делать выводы о том, насколько её воплощение в жизнь будет реалистичным. Пока индексу ММВБ не удаётся уверенно закрепиться выше важного технического уровня на отметке 1850 пунктов, что является негативным сигналом для инвесторов. Закрытие недели выше отметки 1865 пунктов создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4%, а вот закрытие недели ниже отметки 1840 пунктов будет означать что "дно" мы ещё не прошли", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.