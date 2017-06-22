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22 июня 2017 года 15:50
Во второй половине четверга вероятно плавное восстановление российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"В четверг, 22 июня, российские индексы акций растут, корректируясь вверх после нескольких дней снижения. Поддержку индексам оказывают и стабилизация цен на нефть, и укрепление курса рубля против доллара. Таким образом, к середине сегодняшней торговой сессии индекс РТС вырос на 0,3% (до 975,9), а индекс ММВБ прибавил 0,06% (до отметки 1851). А вот большинство европейских фондовых индикаторов сегодня снижается на фоне публикации слабой макроэкономической статистики во Франции, а также падения цен на промышленные металлы. Мы ожидаем плавного восстановления российских индексов акций во второй половине дня. Впрочем, цены на нефть будут консолидироваться вблизи минимумов текущего года до завтрашнего вечера, когда будет опубликована статистики от Baker Hughes", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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.22 июня 2017 года 19:25
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.22 июня 2017 года 15:23
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