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Главная / Мнения аналитиков / Краткосрочные ориентиры для EUR/USD - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"
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22 июня 2017 года 14:58
Краткосрочные ориентиры для EUR/USD - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"
"U.S. dollar приостановил рост к "мейджорам", при этом высокодоходные валюты продолжили ослаблять позиции в паре с "американцем". Сегодня очередной относительно спокойный день для основных валют на Forex. Евро может продемонстрировать сдержанное укрепление на фоне позитивных данных по индексу доверия потребителей. Краткосрочные ориентиры для EUR/USD - 1,112-1,119. Касательно перспектив будущих шагов регуляторов стоит отметить, что падение нефтяных цен на более чем 20% с начала года "подмывает" почву по достижению таргетов по инфляции. На этом фоне в большей уязвимости может оказаться доллар, т.к. на текущий момент только ФРС из ключевых регуляторов находится на пути нормализации/ужесточения ДКП, в то время как отдаление от таргета склоняет к паузе по пути к повышению ставок", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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22 июня 2017 года 19:37
Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне восстановления цен на нефть. читать дальше
.22 июня 2017 года 19:25
Москва. 22 июня. Рынок акций РФ в четверг превысил 1860 пунктов по индексу ММВБ на фоне коррекционного отскока нефти вверх, рост рублевых цен сдерживался укреплением рубля; раллировали на 7% акции АФК "Система" на корпоративных новостях, упали бумаги "Норникеля" и "Магнита" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.22 июня 2017 года 19:07
Уровень в 60 рублей за доллар по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки - ИК "Велес Капитал"
"Уже в утренние часы доллар на максимуме поднимался выше 60,4 руб. Однако к середине дня цене на нефть марки Brent все же удалось восстановить позиции выше 45 долларов, и американской валюте пришлось отступить ниже 60 рублей, в том числе под давлением экспортеров. Накануне предстоящих налоговых... читать дальше
.22 июня 2017 года 18:39
Цены евробондов РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения, некоторые выпуски вышли в "плюс"
Москва. 22 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг отыграли большую часть утреннего падения благодаря наметившейся стабилизации на нефтяных площадках, отдельные бумаги смогли выйти в небольшой плюс. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 июня 2017 года 18:35
В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1864 пунктов, индекс РТС — до 993,6 пункта - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок в четверг рос благодаря инфраструктурным секторам электроэнергетики и транспорта. Перспективы на завершение недели могут быть оптимистичны, так как отсутствие определяющего тренда в первые четыре дня не создает препятствий для повышения в будущем. Рынок "не перегрет", и в... читать дальше
.22 июня 2017 года 18:02
Рубль на волне оживления котировок нефти воспользовался возможностью для восстановления. Доллар был вынужден спуститься с максимумов над уровнем 60 рублей, но пока удерживается выше отметки 59,60 руб. Говорить о смене настроений по российской валюте не приходится, и в любой момент, если нефть... читать дальше
.22 июня 2017 года 17:24
В четверг доллар торгуется под давлением в парах с сырьевыми валютами, которые восстанавливаются на фоне небольшого отскока цен на нефть. Также "американец" уступает иене, а в парах с европейскими валютами держится относительно стабильно. Несмотря на слабость доллара, евро и фунт не решаются на... читать дальше
.22 июня 2017 года 17:05
"На вечер событий немного. Разве только можно выделить статистику по ценам на жилье от NAHB США. Впрочем, американские инвесторы продолжат борьбу с нефтяным пессимизмом, который обещает сдержанный старт торгов. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%. Российский рынок акций может закрыть день... читать дальше
.22 июня 2017 года 16:37
"За одну единицу американской валюты сегодня дают 59 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе 66 рублей 80 копеек. Сегодня мы видим достаточно закономерную коррекцию. Мы говорили ранее, что вполне вероятно, что в районе 60 рублей за доллар рост может несколько "забуксовать". Возможно, будет... читать дальше
.22 июня 2017 года 16:14
Закрытие недели выше отметки 1865 пунктов ММВБ создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4% - ИК "ФИНАМ"
"Важных данных по американской экономике сегодня нет, поэтому волатильность на рынках останется невысокой, а текущие нейтральные настроения сохранятся до конца дня. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаётся будущая налоговая реформа Д.Трампа. В июле будут обнародованы все подробности, и... читать дальше
.22 июня 2017 года 15:50
Во второй половине четверга вероятно плавное восстановление российских индексов акций - Dukascopy Bank SA
"В четверг, 22 июня, российские индексы акций растут, корректируясь вверх после нескольких дней снижения. Поддержку индексам оказывают и стабилизация цен на нефть, и укрепление курса рубля против доллара. Таким образом, к середине сегодняшней торговой сессии индекс РТС вырос на 0,3% (до 975,9), а... читать дальше
.22 июня 2017 года 15:23
Москва. 22 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновившей повышение нефти. читать дальше
.22 июня 2017 года 14:36
"Нефтяной рынок продолжает концентрироваться на негативе. Данные от Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, лишь не надолго поддержали цены на "черное золото". Формально поводом для возобновления продаж стали данные о сохранении положительной... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:57
"Фондовый и валютный рынки на удивление спокойно отреагировали сегодня на вечернее падение цены на нефть. В аутсайдерах "Норникель" и "Магнит", что связано с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда. В то же время бумаги сырьевых компаний и банков, которые, по идее, должны были сегодня... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:36
Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,65-60,65 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг пытается восстановить позиции после ощутимого падения накануне, получая поддержку от продажи выручки экспортерами и некоторого восстановления спроса на российские активы среди нерезидентов. Однако общий фон для национальной валюты остается негативным. "Черное золото" продолжает... читать дальше
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