Краткосрочные ориентиры для EUR/USD - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"

"U.S. dollar приостановил рост к "мейджорам", при этом высокодоходные валюты продолжили ослаблять позиции в паре с "американцем". Сегодня очередной относительно спокойный день для основных валют на Forex. Евро может продемонстрировать сдержанное укрепление на фоне позитивных данных по индексу доверия потребителей. Краткосрочные ориентиры для EUR/USD - 1,112-1,119. Касательно перспектив будущих шагов регуляторов стоит отметить, что падение нефтяных цен на более чем 20% с начала года "подмывает" почву по достижению таргетов по инфляции. На этом фоне в большей уязвимости может оказаться доллар, т.к. на текущий момент только ФРС из ключевых регуляторов находится на пути нормализации/ужесточения ДКП, в то время как отдаление от таргета склоняет к паузе по пути к повышению ставок", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.