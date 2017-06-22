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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Наблюдаем спекулятивный "выброс" из сложившегося за последнее полугодие диапазона нефтяных котировок - "Открытие Брокер"
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22 июня 2017 года 13:02

Наблюдаем спекулятивный "выброс" из сложившегося за последнее полугодие диапазона нефтяных котировок - "Открытие Брокер"

"Текущее снижение цен на нефть не связано с влиянием фундаментальных факторов и носит исключительно спекулятивный характер. С начала 2017 года индекс доллара снизился на 5%. Поскольку нефть номинирована в долларах США, при прочих равных, снижение показателя должно стимулировать рост котировок. Далее картель ОПЕК и страны вне организации (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Российская Федерация и Судан) договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев с 1 июля 2017 года по 1 марта 2018 года. По данный Reuters, соблюдение пакта членами группы в мае достигло 108%. Наконец, МВФ ожидает ускорения темпов роста мировой экономики с 3,1% в прошлом году до 3,4% в 2017 году, что будет стимулировать потребление энергоносителей. На этом фоне EIA прогнозирует, что в III квартале 2017 года потребление нефти превысит объем производства, что приведёт к снижению глобальных запасов и, очевидно, росту цен на нефть. Судя по всему, сейчас мы действительно наблюдаем спекулятивный "выброс" из сложившегося за последнее полугодие диапазона нефтяных котировок на новостях о возможной распродаже резервов правительством США и росте буровой активности. Тем не менее, я бы не ставил на то, что эти драйверы снижения будут носить долгосрочный характер и смогут увести котировки основных сортов нефти на уровни минимумов 2016 года", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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