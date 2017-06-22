Deutsche Bank поднял рейтинг ADR Норникеля и акций Evraz до "покупать", GDR Северстали - до "держать"

Deutsche Bank пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок ряда анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ, сообщается в обзоре банка.

По итогам пересмотра для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для акций Evraz - с "продавать" до "покупать".

Кроме того, аналитики банка повысили рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с "продавать" до "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Норильский Никель - 16,10 (текущая цена - 13,82), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 2,60 (текущая цена - 1,73), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 13,80 (текущая цена - 11,72), рекомендация - держать.