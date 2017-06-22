22 июня 2017 года 10:25
Рубль слегка корректируется к доллару и евро после падения предыдущих дней
Москва. 22 июня. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль немного повышается к бивалютной корзине после падения предыдущих дней.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,17-60,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,27 руб./$1 (-5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 67,28 руб./EUR1 (-8 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 6,76 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 63,42 рубля.
Доллар при этом оказался на 26,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 48,2 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро при открытии торгов четверга, корректируясь после сильного падения в предыдущие дни. За текущую неделю рубль потерял в парах с долларом и евро более чем по 4%. Спрос на рубль обеспечивается со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к пику налогового периода на следующей неделе.
Нефть немного понижается в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне до многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,36% - до $44,66 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,35% - до $42,38 за баррель. В среду Brent опустилась на $1,20 (2,6%), до $44,82 за баррель, минимума с ноября, WTI - на $0,98 (2,3%), до $42,53 за баррель, минимума с 10 августа.
Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.
Опубликовано: /Финмаркет/
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