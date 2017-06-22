Вероятность продолжения нисходящего тренда по нефти весьма высока - AMarkets

"Обвал котировок нефти продолжился и в среду. В результате стоимость нефти марки Brent снизилась до минимального уровня за 10 месяцев, преодолев поддержку в $45 за баррель. Еще один виток агрессивных распродаж стал следствием реакции участников рынка на выход правительственного отчета от Минэнерго США, указавшего на рост объёма добычи в стране. Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти на прошлой неделе снизились на 2,5 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидали снижение на 2 млн. баррелей. При этом объем добычи на прошлой неделе вырос на 20000 баррелей в день - до 9,35 млн. баррелей в день. Подобная статистика усилила опасения в отношении избытка мирового предложения даже при том, что запасы нефти в США снижаются вторую неделю подряд. До выхода данных от Минэнерго США цены умеренно росли на сообщения Reuters о возможности внеочередного заседания ОПЕК. На сегодняшний день уровень соблюдения энергетического пакта находится на максимальном значении с момента заключения соглашения странами-членами ОПЕК и не входящими в клуб производителями в конце прошлого года. Так, соблюдение пакта членами картеля в мае достигло 108%, а не входящими в ОПЕК странами – 100%. Тем не менее, указанных мер все равно недостаточно для ребалансировки рынка. Учитывая сказанное, вероятность продолжения нисходящего тренда по нефти весьма высока", - предупреждает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.