Торговый диапазон на сегодня для ММВБ составляет 1840-1860 пунктов - КИТ Финанс Брокер

"Настроения на глобальном рынке формируются с утра умеренно негативные. Нефтяные котировки продолжают свой поход вниз, снижение идет уже четвертую торговую сессию подряд. Российский рубль в паре с долларом на предторгах оценивается выше отметки в 60 руб. Зато Китай находится в "плюсе", отыгрывая факт включения бумаг КНР в MCSI EM. Индекс ММВБ вторую торговую сессию подряд оставался практически без изменений, консолидируясь возле уровня 1850 пунктов. После небольшого отскока сил для дальнейшего роста не хватает. Торговый диапазон на сегодня для рублёвого индекса составляет 1840-1860 пунктов", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.