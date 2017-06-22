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22 июня 2017 года 09:55

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 22 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду вслед за падением цен на нефть. Nasdaq вырос благодаря подъему котировок акций компаний сферы биотехнологий на данных СМИ о намерении президента США Дональда Трампа смягчить регулирование этого сектора. Цены на нефть рухнули по итогам торгов до минимальных уровней за 10 месяцев на данных об увеличении добычи нефти в США. Ранее на этой неделе нефтяной рынок перешел к "медвежьему" тренду: падение цены WTI с февральского пика превысило 20%.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг благодаря стабилизации нефтяного рынка и подъему цен на металлы. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил в ходе торгов 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, тайваньский Taiex подскочил на 0,5% (в ходе торгов индикатор достигал максимума с 1990 года). Китайский рынок продолжает подниматься, отыгрывая опубликованную 20 июня информацию о включении бумаг компаний КНР в индекс MSCI Emerging Markets. Новозеландский фондовый индекс NZX 50 подскочил на 0,5%.

Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов в четверг на 0,11%.

В свою очередь нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне до многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США. Вместе с тем товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд, и эти данные оказывают некоторую поддержку рынку в четверг. Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом "Синди", из-за которого приостановлены 17,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК уменьшилась всего на 0,07% - до $44,79 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел также на 0,07% - до $42,50 за баррель. В среду Brent опустилась на 2,6%, до $44,82 за баррель, минимума с ноября, WTI - на 2,3%, до $42,53 за баррель, минимума с 10 августа.

Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии. По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с. Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,788 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,794 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июня вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 514,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,39%), "Металлоинвест БО-02" (+0,39%) и "Внешэкономбанк БО-04" (+0,35%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-18" (-1,11%), "Металлоинвест БО-08" (-0,3%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Данная ставка соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,41% годовых. Купоны - квартальные. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. По бумагам предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала. Выпуск погашается 14 мая 2045 года. Техническое размещение бумаг запланировано на 23 июня.

Росбанк (MOEX: ROSB) утвердил параметры нового выпуска биржевых облигаций серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей, который размещается в обмен на облигации старого выпуска бондов БО-14. Ставки 1-3-го купона нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим ставкам бондов серии БО-14 и установлены на уровне 10,4% годовых, ставки 4-6-го купонов нового выпуска установлены на уровне 8,6% годовых. По новому выпуску в рамках обмена бондов БО-14 продолжительность 1-го купона составит 152 дня, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 216 дней. Помимо серии БО-14, Росбанк планирует обменять бумаги серии А8. Росбанк 19 июня провел сбор заявок в рамках обмена облигаций серий А8 и БО-14 на два новых выпуска биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей каждый. Техническое размещение новых бумаг запланировано на 28 июня. По новому выпуску в рамках обмена бондов А8 продолжительность 1-го купона составит 87 дней, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 279 дней. Срок обращения обоих новых выпусков составит 3 года, оферты не предусмотрены.

ООО "СИНХ-Финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") 22 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,80-9,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,99-9,26% годовых. Срок обращения бумаг - 5 лет. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июня. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

ООО "Рэдванс" 22 июня с 10:30 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на два выпуска биржевых облигаций серии БО-П04 на 3,5 млрд рублей и серии БО-П05 на 11,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг БО-П04 - 5 лет, БО-П05 - 6 лет. Оба выпуска планируется размещать в рамках программы биржевых бондов ООО "Рэдванс" на 15 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-6-го купонов облигаций 35-й серии в размере 6,4% годовых (31,91 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

Новикомбанк выкупил в рамках оферты по цене 100% от номинала биржевые облигации серии БО-02 на сумму 13,367 млн рублей. Объем выпуска серии БО-02 составляет 2 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 0,7% объема выпуска. Трехлетние облигации серии БО-02 банк разместил в июне 2015 года. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 11,5% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

ООО "ДелоПортс" объявило на 11 июля оферту по облигациям 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 3 по 7 июля. В этот же день, 11 июля, компания планирует начать размещение нового выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет. Средства от нового размещения привлекаются только на выкуп старых бондов, а размещение готовится с целью удлинения сроков фондирования. Бумаги будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.


Опубликовано: /Финмаркет/
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