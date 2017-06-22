Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду вслед за падением цен на нефть, пишет MarketWatch.

Nasdaq вырос благодаря подъему котировок акций компаний сферы биотехнологий на данных СМИ о намерении президента США Дональда Трампа смягчить регулирование этого сектора.

Индикаторы 8 из 11 основных отраслевых групп S&P 500 снизились в среду, индекс энергетических компаний упал на 1,6%.

Цены на нефть рухнули по итогам торгов до минимальных уровней за 10 месяцев на данных об увеличении добычи нефти в США. Ранее на этой неделе нефтяной рынок перешел к "медвежьему" тренду: падение цены WTI с февральского пика превысило 20%.

"Ключевые уровни поддержки для цен на нефть находятся на ноябрьских минимумах - $43 за баррель для Brent и $42 за баррель для WTI, и если они будут пробиты, цены пойдут вниз к $40 за баррель, что будет подталкивать к падению фондовые рынки", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

"То, какое значение такая динамика цен на нефть имеет для инфляции, является плохой новостью для Федеральной резервной системы", - говорит эксперт.

Стоимость бумаг Chevron Corp. упала по итогам торгов на 1,9%, Schlumberger Ltd. - на 1,9%, Marathon Oil Corp. - на 3,7%, Anadarko Petroleum Corp. - на 2%, Exxon Mobil Corp. - на 1,1%.

Статданные по американской экономике, опубликованные в среду, указали на неожиданный рост числа продаж жилья на вторичном рынке США в прошлом месяце.

Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае 2017 года повысились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,62 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В апреле продажи составили 5,56 млн домов, а не 5,57 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж домов в мае на 0,4% с ранее указанного уровня - до 5,55 млн в годовом исчислении.

Стоимость бумаг Red Hat Inc., крупнейшего в мире дистрибьютора операционной системы Linux, подскочила к закрытию рынка почти на 10% благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал, а также повышению ею прогнозов прибыли и выручки на год.

Цена акций разработчика ПО Adobe Systems Inc., зафиксировавшего рекордную выручку в прошедшем квартале, выросла на 2,4%.

Бумаги Advanced Micro Devices Inc. (AMD) подорожали на 11%. Накануне американский производитель полупроводников представил новое поколение чипов для использования в дата-центрах. Акции конкурента AMD - Intel Corp. - подешевели на 1,6%.

Стоимость акций Twitter Inc. увеличилась по итогам торгов на 5,1%.

Акции компаний технологического секторе резко снизились за предыдущие две недели на опасениях их переоцененности. Тем не менее, многие эксперты уверены в том, что "бычий" тренд в секторе сохраняется.

"Технологический сектор взял передышку впервые за некоторое время, и это нормально", - отмечает аналитик Raymond James Эндрю Адамс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,3% - до 21410,03 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,1%, составив 2435,61.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,7% - до 6233,95 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг благодаря стабилизации нефтяного рынка и подъему цен на металлы, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, тайваньский Taiex подскочил на 0,5%, в ходе торгов индикатор достигал максимума с 1990 года.

Китайский рынок продолжает подниматься, отыгрывая опубликованную 20 июня информацию о включении бумаг компаний КНР в индекс MSCI Emerging Markets.

Shanghai Composite демонстрировал слабую динамику в этом году, однако "ситуация, вероятно, изменится, учитывая улучшение настроя инвесторов" в отношении китайского рынка, говорит экономист ING в Сингапуре Тим Кондон.

Австралийский рынок растет вслед за повышением котировок акций горнодобывающих компаний, восстанавливаясь после резкого падения накануне. Стоимость бумаг Rio Tinto подскочила в ходе торгов на 1,3%, BHP Billiton - на 0,9%.

Увеличение цен на металлы повысило интерес к австралийским акциям в четверг, отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Тим Келлехер.

Японский фондовый рынок слабо поднимается, несмотря на укрепление иены относительно доллара США, дорожают акции технологических компаний.

Стоимость бумаг Alps Electric подскочила на 2,6% вслед за улучшением оценки акций, а также прогнозной цены аналитиками Mito Securities.

Акции Sharp Corp. подорожали на 1,5%, Sony Corp. - на 1,2%, Nintendo - на 0,4%.

Новозеландский фондовый индекс NZX 50 подскочил на 0,5%. Центробанк Новой Зеландии сохранил неизменной ключевую ставку - на рекордно низком уровне в 1,75%.

Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне до многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США.

Вместе с тем товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд, и эти данные оказывают некоторую поддержку рынку в четверг.

Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом "Синди", из-за которого приостановлены 17,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск уменьшилась на 5 центов (0,11%) - до $44,77 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 3 цента (0,07%) - до $42,50 за баррель.

В среду Brent опустилась на $1,20 (2,6%), до $44,82 за баррель, минимума с ноября, WTI - на $0,98 (2,3%), до $42,53 за баррель, минимума с 10 августа.

Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей.

Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.