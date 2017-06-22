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Главная / Мнения аналитиков / Динамика цен на энергоносители остается сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций - ИФ "Олма"
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22 июня 2017 года 09:27
Динамика цен на энергоносители остается сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций - ИФ "Олма"
"Сегодня в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 970 пунктов по индексу РТС. Внешний фон в целом смягчился, но фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже $45 за баррель – динамика цен на энергоносители остается сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций. Данные технического анализа пока оставляют в силе краткосрочный нисходящий тренд по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль с возвратом к пройденному вчера психологически важному уровню 60", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
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22 июня 2017 года 12:00
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением, даже несмотря на возобновившееся на прошлой неделе в США падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина. Участники пока еще настроены очень негативно. В таких условиях я не удивлюсь, если Brent проверит на прочность и... читать дальше
.22 июня 2017 года 11:39
"К доллару и евро рубль начал торги падением, но через 15 минут после начала торговой сессии потери первых минут были отыграны, стоимость доллара достигла 60,26 руб., евро – 67,2 руб. Рубль, преодолев отметку в 60 к доллару, заставляет некоторых фиксировать прибыль, хотя потенциал для ослабления... читать дальше
.22 июня 2017 года 11:26
Москва. 22 июня. Рынок акций РФ утром в четверг откатился ниже 1840 пунктов по индексу ММВБ на фоне снижения мировых фондовых площадок и упавшей до многомесячных минимумов нефти на статистике о дальнейшем росте добычи в США; давление на индекс ММВБ также оказывает локальное укрепление рубля. читать дальше
.22 июня 2017 года 11:21
"В среду в отсутствии падения нефтяных цен и спокойного внешнего фона на рынке ОФЗ преобладали оптимистичные настроения. Подешевевшие за последнюю неделю рублевые гособлигации пользовались наибольшим интересом среди локальных госбумаг крупных EM, доходности которых преимущественно подрастали.... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:57
Котировки российских евробондов, вероятно, будут по давлением очередной ценовой просадки в нефти - Промсвязьбанк
"Сегодня нефть Brent продолжила торговаться ниже отметки 45 долларов/баррель. При этом российский сегмент евробондов вчера не успел отреагировать на очередную просадку в нефти, поэтому сегодня, скорее всего, стоит ожидать умеренного снижения котировок. При этом доходности UST-10 остаются... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:42
"Обвал котировок нефти продолжился и в среду. В результате стоимость нефти марки Brent снизилась до минимального уровня за 10 месяцев, преодолев поддержку в $45 за баррель. Еще один виток агрессивных распродаж стал следствием реакции участников рынка на выход правительственного отчета от Минэнерго... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:25
Москва. 22 июня. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль немного повышается к бивалютной корзине после падения предыдущих дней. читать дальше
.22 июня 2017 года 10:21
"Статистика от Минэнерго США вышла получше ожиданий, но ее данных пока явно не хватает для разворота нефти, поскольку крайне сильно упали инфл. ожидания по США, а в самих данных недостаточно именно структурных изменений: уровни по запасам все еще выше 5-летней средней, плюс растет добыча нефти... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:09
"Настроения на глобальном рынке формируются с утра умеренно негативные. Нефтяные котировки продолжают свой поход вниз, снижение идет уже четвертую торговую сессию подряд. Российский рубль в паре с долларом на предторгах оценивается выше отметки в 60 руб. Зато Китай находится в "плюсе", отыгрывая... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:00
Аналитики ИК "Атон" считают, что в четверг отечественный рынок акций начнет торги с понижения - примерно на 1%. читать дальше
.22 июня 2017 года 09:55
Москва. 22 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.22 июня 2017 года 09:52
"Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон. Открытие торгов может состояться ниже 1845 пунктов ММВБ с учетов дивидендных отсечек по акциям "НорНикеля" и "Магнита", и в течение дня рублевый индикатор обладает потенциалом для движения ниже 1840 и во многом сохраняет... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:44
"Из статистики на предстоящий день стоит выделить традиционный американский отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице в 15:30 мск, а также индексы цен на жильё в США от NAHB в 16:00 мск. Утро на рынках протекает достаточно позитивно, хотя нефть все ещё испытывает проблемы с ростом.... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:43
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.22 июня 2017 года 09:35
Поначалу в среду нефть пыталась стабилизироваться и даже расти. Но усиление "медвежьих" настроений не заставило себя ждать. У уровня 46,60 Brent "захлестнула" волна продаж, отправив актив к минимумам 15 ноября на отметке 44,36. По итогам дня баррель подешевел на 2,25%, констатирует региональный... читать дальше
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