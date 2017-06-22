Динамика цен на энергоносители остается сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 970 пунктов по индексу РТС. Внешний фон в целом смягчился, но фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже $45 за баррель – динамика цен на энергоносители остается сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций. Данные технического анализа пока оставляют в силе краткосрочный нисходящий тренд по индексу РТС. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль с возвратом к пройденному вчера психологически важному уровню 60", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.