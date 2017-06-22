Ослабление рубля пошло на пользу рублевым ценам на акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс ММВБ закрылся у отметки 1850, волатильность торгов была небольшая. Тем не менее, даже по этой цене может быть какой-то робкий сигнал на закрытие предыдущей продажи, которое длилось 2 месяца. Это также может быть сигналом к развороту наверх. Ослабление рубля пошло на пользу рублевым ценам на акции. Цены на нефть не радуют. Согласно вышедшему в среду официальному отчету, продолжает расти нефтедобыча в США. Объемы добычи в стране выросли на 20 тысяч б/д - до 9,35 млн б/д. Сегодня в США выйдет недельный отчет от Министерства труда по числу первичных заявок на пособие по безработице, выйдут отчет по деловой активности в производственном секторе штатов Среднего Запада от ФРБ Канзас-Сити и отчет по ценам на жильё от Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA)", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.