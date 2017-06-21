Рубль отыграл утренние потери на фоне небольшого восстановления цен на нефть

Москва. 21 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне небольшого восстановления цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (курс доллара ранее в ходе торгов преодолевал 60 руб./$1 впервые со 2 февраля 2017 года). Евро при этом стоил 66,28 руб./EUR1, опустившись на 6 копеек (курс евро преодолевал 67 руб./EUR1 впервые с 9 декабря 2016 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 10,5 копейки, подешевев до 62,55 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 22 июня на 1,42 рубля, до 60 руб./$1, и поднял курс евро на 1,48 рубля, до 66,8 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне небольшого восстановления цен на нефть после утреннего падения. Участники торгов ожидают выхода официальных данных по запасам нефти от Минэнерго США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 2,72 млн баррелей. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысились на 0,17% - до $46,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,23% - до $43,61 за баррель.

"В настоящее время динамика цен на нефть остается главным драйвером для курса рубля. Нет роста нефтяных котировок - нет роста курса рубля. Давление на нефть сохранится до выхода отчета Минэнерго США и, если он опять разочарует участников рынка, тогда нефть опустится к $44,5 за баррель Brent. О смене медвежьих настроений можно будет говорить лишь, когда цена закрепится выше $47 за баррель", - подчеркивает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Нефтяной рынок ищет поводы для продолжения "медвежьего" тренда и успешно их находит. Рост добычи в Ливии, увеличение запасов бензина в США в разгар автомобильного сезона и переполненные танкеры с легкостью разрушают эффективность соглашения ОПЕК+. Валюты развивающихся экономик, прежде всего высокодоходные, на этом фоне страдают от очередного оттока горячего капитала. Рубль здесь находится в самом центре этой тенденции. Судя по стабильности внутреннего денежного и долгового рынков, значительную часть снижения обеспечивают не столько нерезиденты, сколько локальные игроки. Опасаясь разжатия пружины carry trade под натиском потока негативных новостей, они активно избавляются от рублей", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Рубль заметно просел за последние дни, однако достаточно неплохо держит удар. Действительно, бесконечно игнорировать темы слабой нефти и маячащих санкций невозможно, особенно когда к ним присоединяется фактор глобального восстановления позиций американского доллара. Именно сочетание этих факторов и привело к текущему ослаблению национальной валюты. И, тем не менее, если принимать во внимание только одну нефтяную модель, рубль остается весьма привлекательным. К текущему моменту "запас прочности" стоимости рубля по отношению к нефти составляет порядка 7%", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Аналогичное мнение высказывают и аналитики Райффайзенбанка, по словам которых, при сопоставлении рублевой и долларовой цены на нефть рублевая выглядит довольно сильно заниженной. "В сравнении с нефтью рубль продолжает выглядеть сильным, что формирует потенциал для его дальнейшего ослабления, которое мы ожидаем лишь ближе к концу третьего квартала, когда произойдет отток валютной ликвидности с локального рынка, а ее текущий избыток сократится в силу выплаты дивидендов, восстановления импорта и платежей по внешнему долгу. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль" может пойти выше 60 руб./$1 лишь в случае продолжения падения нефти, где "медвежий" тренд, по нашему мнению, все еще сохраняется", - считают они.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду лишь незначительно изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,17% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,2% годовых. Ставки на срок 1 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,24% и 9,08% годовых соответственно, ставка на 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 9,19% годовых.