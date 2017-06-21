Цены евробондов РФ в среду приостановили падение, новый 30-летний выпуск подрос в цене

Москва. 21 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне наметившейся стабилизации на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках; новый 30-летний выпуск евробондов РФ, размещенный накануне, умеренно подрос в цене, а 10-летний выпуск не демонстрирует яркой динамики. При этом изменения котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries) также незначительны, что в итоге ведет к стабильности суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 20 июня на 15 базисных пунктов и составила 120,03% от номинала, что соответствует доходности 2,31% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов 20 июня, составив 101,08% от номинала (доходность - 1,51% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 3 базисных пункта и составил 80 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 13 базисных пунктов - до 113,52% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 109,64% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 4,94% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая составила 104,5% от номинала (доходность - 4,14% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году прибавили всего 2 базисных пункта, подорожав до 107,59% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,51% годовых).

Новый выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавляет в цене порядка 70 базисных пунктов и торгуется в районе 100,7% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 5,2% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году торгуются вблизи номинала (доходность - 4,25-4,26% годовых).

"После активного снижения накануне сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается нейтральная динамика. Рынок пытается переварить всю совокупность информации, полученной в последние дни, включая итоги состоявшихся накануне размещений двух новых траншей суверенных евробондов и угрозу возможного ужесточения антироссийских санкций. В частности, мы видим, что самый "длинный" 30-летний выпуск с погашением в 2047 году сейчас торгуется выше цены размещения. Но в целом динамика рынка нейтральная. Инвесторы пытаются переосмыслить произошедшее довольно сильное падение цен на нефть и ослабление валютного курса рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Несмотря на негативный внешний фон, отмечающийся в последние дни, отечественные евробонды в целом смотрятся довольно неплохо. Они, конечно, снизились в цене, но не так сильно, как могло бы быть, с учетом активно падающих нефтяных цен, нового предложения бумаг со стороны Минфина, а также повышения процентных ставок Федрезервом США. При этом панических распродаж на рынке не было, что говорит о том, что инвесторы не спешат выходить из российских евробондов", - отметил Р.Пшонковский.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду на данных о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 МСК подорожали на 0,74% - до $46,36 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 1,15% - до $44,02 за баррель. По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.