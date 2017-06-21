Рубль снижается к доллару и евро на фоне повышенной волатильности рынка нефти

Москва. 21 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне повышенной волатильности рынка нефти.

Курс доллара США составил 59,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (курс доллара ранее в ходе торгов преодолевал 60 руб./$1 впервые со 2 февраля 2017 года). Евро при этом стоил 66,7 руб./EUR1, поднявшись на 36 копеек (курс евро преодолевал 67 руб./EUR1 впервые с 9 декабря 2016 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 30,91 копейки, подорожав до 62,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вниз нефти. Рынок энергоносителей, демонстрировавший в среду повышенную волатильность и рост котировок на ожиданиях данных по запасам от Минэнерго США, сменился снижением вскоре после их публикации. Инвесторы используют рост цен на "черное золото" для закрытия "длинных" позиций с учетом вступления рынка энергоносителей в "медвежью" фазу. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизились на 0,54% - до $46,36 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевели на 0,32% - до $43,37 за баррель.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 1,08 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей. Загруженность американских НПЗ снизилась на 0,4 процентного пункта, до 94%, добыча в стране повысилась на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт нефти упал на 149 тыс. б/с.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, часть дня рубль находился в стадии консолидации после существенного ослабления. "Доллар смог закрепиться выше важного сопротивления, расположенного на уровне 59 руб./$1, и в принципе это свидетельствует о возможности продолжения роста американской валюты. Данные по нефти от Минэнерго США оказались лучше ожиданий, что в краткосрочной перспективе способствовало некоторому восстановлению цен на нефть и котировок рубля", - подчеркивает аналитик.

"После прохождения отметки в 60 руб./$1 в первой половине дня американская валюта скорректировалась. Вероятно, сказалась как некоторая стабилизация геополитического фона и цен на нефть, так и достижение валютой привлекательных отметок для фиксации прибыли и продажи экспортной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей, что оказало поддержку рублю на дневных торгах. При этом вышедшие вечером данные по запасам и добыче энергоносителей в США не впечатлили рынок нефти, что вновь придало сил американской валюте на внутреннем рынке, и рубль возобновил снижение", - обращает внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал Юрий Кравченко.

"На рынке нефти продолжают преобладать "медвежьи" настроения из-за опасений выполнения пакта ОПЕК+ в среднесрочной перспективе. "Медвежий" рынок позволяет трейдерам успешно игнорировать позитивные данные запасов и производства энергоносителя в США, которые в очередной раз показали снижение запасов сырой нефти, а также застой в недельных темпах роста нефтедобычи", - считают аналитики Бинбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 22 июня на 1,42 рубля, до 60 руб./$1, и поднял курс евро на 1,48 рубля, до 66,8 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 84,25 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,7812 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 62,33 копейки по отношению к 20 июня и составил 59,7574 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 405,9664 млн, из которых $2 млрд 103,353 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 302,613 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 1,075 рубля ко вторнику - до 66,646 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды вырос на 62,58 копейки по отношению к 20 июня и составил 66,5657 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR566,926 млн, из которых EUR268,27 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,656 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду лишь незначительно изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,17% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,2% годовых. Ставки на срок 1 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,24% и 9,08% годовых соответственно, ставка на 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 9,19% годовых.

"К утру среды остатки банков на корсчетах в ЦБ увеличились до комфортного уровня в 2,2 трлн рублей (+275 млрд рублей), кроме того в течение дня в банковскую систему вернулись 180 млрд рублей с депозитов ЦБ. В результате ставки МБК еще немного снизились, в частности MosPrime "овернайт" оказалась на отметке 9,17% годовых (-3 б.п.). Очередного усиления спроса на ликвидность можно будет ожидать ближе к концу недели, когда на рынке пройдут предварительные платежи по НДПИ, НДС и акцизам, при этом основные расчеты по платежам будут проведены в понедельник и могут "оттянуть" на себя порядка 700 млрд рублей", - полагает Ю.Кравченко.