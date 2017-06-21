Рынок акций РФ просел вслед за нефтью на данных Минэнерго США, лидировала "Система"

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в среду просел вместе с мировыми площадками и нефтью на статистике Минэнерго США о запасах и добыче сырья, лидировали в откате бумаги АФК "Система".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1850,81 пункта (-0,4%), индекс РТС - 973,33 пункта (-0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,3% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 59,92 рубля (+0,29 рубля), максимум сделок - 60,24 рубля.

В лидерах отката выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), АФК "Система" (-4,1%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%).

Выросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2% и +2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,5%).

В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов (снизилась Япония, подрос Китай), снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-0,4%) и нефть, однако стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,02%).

Поддержку рынку КНР оказала новость о том, что провайдер семейства популярных фондовых индексов MSCI принял решение включить в будущем году акции 222 китайских компаний, обращающиеся на внутренних биржах и номинированные в юанях, в расчет своего основного индекса emerging markets (MSCI EM).

Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,45 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,2 млн баррелей) и бензина - на 0,578 млн баррелей (ожидался рост на 0,5 млн баррелей). Вместе с тем, загруженность американских НПЗ снизилась на 0,4 процентного пункта, до 94%, добыча в стране повысилась на 20 тыс. баррелей в сутки, импорт нефти упал на 149 тыс. б/с.

Первой реакцией рынка стал рост котировок нефти, который быстро сменился новым откатом.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $45,69 за баррель (-0,7% и -1,9% во вторник), августовская цена WTI - $43,29 за баррель (-0,5% и -2,1% накануне).

Растущая добыча в США, Ливии и Нигерии подрывает усилия ОПЕК+ по сокращению мировых запасов нефти, что оказывает постоянное негативное давление на глобальный рынок, отмечают эксперты.

В то же время действия КНР говорят о том, что страна будет наращивать импорт нефти. В 2016 году Китай в среднем ввозил 7,7 млн баррелей в сутки, аналитики уверены, что в этом году показатель будет выше.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, в среду в отсутствие интересных новостей и событий на мировых финансовых площадках наблюдается нейтральный настрой, колебания индексов в Европе и США незначительны. В мировом финансовом сообществе внезапно усилились опасения по поводу того, что направленная на ужесточение монетарная политика ФРС США ошибочна и может помешать активному восстановлению американской экономики. Нефть Brent приостановила снижение и теперь колеблется вокруг $46 за баррель. Доллар сохраняет попытки закрепиться в диапазоне 59-60 руб./$1, индексы РТС и ММВБ умеренно просели.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций скорректировался после трех торговых сессий роста, поскольку индекс ММВБ лишился поддержки слабеющего рубля. Курс доллара утром пробивал отметку 60 руб./$1, но к вечеру просел чуть ниже.

На нефтяном рынке инвесторы обеспокоены рекордно высокими за текущий год запасами нефти в "плавающих хранилищах", которые достигли уже 111,9 млн баррелей. Более того, спрос на топливо в США остается довольно слабым, о чем говорят статданные об увеличении запасов - это выглядит нестандартно, учитывая начавшийся активный автомобильный сезон в Штатах.

В среду выросли акции компаний сектора электроэнергетики, раллировали бумаги "Аэрофлота" на фоне сильной статистики по пассажиропотоку в мае (+12,4%) и за 5 месяцев (+15,9%). Выросли акции "Роснефти" после новостей о том, что компания готова вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2017 года. За 2016 год Совет директоров уже рекомендовал выплатить 35% от прибыли, собрание акционеров состоится 22 июня. Вероятность, что "Роснефть" увеличит выплаты, довольно высока, учитывая, что рассмотреть эту возможность инициировал президент РФ. В этом свете глава "Роснефти" снова поднял вопрос о предоставлении налоговых льгот для Самотлора, который находится на рассмотрении с начала года, но финального решения пока нет.

Среди аутсайдеров выступили бумаги АФК "Система", также подешевел "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). В среду НК провела собрание акционеров, на котором были утверждены дивиденды (195 рублей на акцию), что на 10% выше выплат за 2015 год (177 рублей), а также озвучены планы по поводу CAPEX и новых проектов.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, неспособность нефти перейти к восстановлению вкупе с негативным внешним фоном и угрозой расширения санкций к РФ не оставили шансов на возобновление подъема российским индексам.

Акции АФК "Система" подешевели на фоне известий, что ходатайство об отказе "Роснефти" и "Башнефти" от иска к АФК, которое накануне было размещено на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан, было удалено. "Роснефть" утверждает, что компании не подавали ходатайство, а представители суда Башкирии ссылаются на технический сбой на сайте.

"Газпром" (MOEX: GAZP) заинтересован в организации экспорта сжиженного природного газа на бразильский рынок и планирует принять участие в возведении подземных резервуаров для СПГ на бразильской территории. Также российская компания нацелена на импорт бразильского оборудования для газодобычи на морском шельфе. На сегодняшний день у "Газпрома" уже есть представительство в Рио-де-Жанейро, что может облегчить развитие сотрудничества.

Рынок акций будет оставаться уязвимым на фоне продолжения спекуляций на тему ужесточения санкционного режима со стороны Запада. Индекс РТС подвержен новой волне продаж, пока находится ниже отметки 1000 пунктов. Воспрепятствовать возвращению за пределы этого уровня способно сохранение давления на рубль.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев обратил внимание на то, что расширение базы расчета индекса MSCI EM за счет китайских акций является умеренным негативом для российских бумаг.

Главное международное событие - объявление о включении через год акций китайских компаний в базу расчета индекса MSCI EM. Для китайского фондового рынка это несомненный позитив. Включение в индекс обеспечивает приток миллиардов долларов со стороны индексных фондов. Однако расширение базы расчета популярного у инвесторов индекса за счет акций китайских корпораций приведет к пропорциональному снижению веса уже представленных в индексе бумаг. Ожидание перераспределения денежных средств портфельных инвесторов в пользу новых имен обещает сдерживать рост в том числе и в российских именах весной 2018 года. Об этом следует не забывать.

Из других новостей можно отметить позитивные данные по розничным продажам в РФ. В мае данный показатель впервые с декабря 2014 года продемонстрировал рост в годовом выражении. Усиление потребления со стороны населения не только внесет дополнительный вклад в темпы роста ВВП, но и обещает повысить интерес инвесторов к акциям ритейлеров, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-12,2%), АО "Армада" (MOEX: ARMD) (-10,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,2%).

Выросли бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+39,8%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+10,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,6%), Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (+3%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,261 млрд рублей (из них 6,907 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).