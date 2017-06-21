До конца недели видим риски движения нефтяных цен к уровням $44 - Бинбанк

"К середине недели нефтяным ценам удалось отойти от минимумов 2017 года и восстановиться до уровня $46,1. Однако, несмотря на незначительное восстановление цен, на нефтяном рынке продолжают преобладать "медвежьи" настроения, основой которых на этой неделе служат данные об увеличении нефтедобычи в Ливии до 900 тыс. барр./сутки. На наш взгляд, ливийская добыча нефти все еще находится под существенными геополитическими рисками, а также испытывает нехватку инвестиций для своего полноценного восстановления и, скорее всего, не сможет оказать разрушительного влияние на пакт ОПЕК+ в среднесрочной перспективе. "Медвежий" рынок также позволяет трейдерам успешно игнорировать позитивные данные запасов и производства энергоносителя в США, которые в очередной раз показали снижение запасов сырой нефти, а также застой в недельных темпах роста нефтедобычи (недельные темпы роста производства остались на средних уровнях последних двух месяцев в 20 тыс. барр./сутки). В результате мы полагаем, что текущее падение нефтяных котировок носит краткосрочный характер, и ценам удастся восстановится, как только рынок получит доступ к данным о снижении мировых запасов энергоносителя. До конца недели мы видим риски движения цен к уровням $44, так как пробой существенных уровней поддержки предоставил "медведям" возможности для дальнейшего давления на цены. Однако более вероятным видится движение цен в диапазоне $45-47 в условиях действия пакта ОПЕК+ и высокого уровня исполнения своих обязательств всеми странами–участниками сделки, а также замедления роста сланцевого производства в США", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.