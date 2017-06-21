В четверг фондовый рынок, возможно, попытается избавиться от негативного влияния внешнего фона - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок в среду понижался под влиянием мировых фондовых рынков, но появились и первые признаки того, что ускорение экономики начинает воздействовать на сектор электроэнергетики. В четверг российский фондовый рынок, возможно, попытается избавиться от негативного влияния внешнего фона и начать двигаться в унисон с растущими показателями экономического развития. Индекс ММВБ может повыситься до 1859 пунктов, индекс РТС — до 997 пунктов при временном снижении пары доллар/рубль к 58,7", – предполагает директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.