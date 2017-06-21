БКС закрывает торговую идею продавать GDR Северстали, открывает две новые торговые идеи в секторе

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), и открывает две новые торговые идеи в стальном секторе РФ: "Покупка GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Покупка GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), сообщается в обзоре ФГ.

Как говорится в обзоре, стоимость GDR "Северстали" достигла краткосрочного справедливого уровня на фоне ослабления рубля и падения котировок бумаг компании. Кроме того, аналитики БКС отмечают, что закрытию идеи также способствовал фактор роста рентабельности производства стали в Китае. "Однако мы считаем это явление временным и будем искать новые точки для входа в бумагу, поскольку стальная маржа в Китае находится на локальных максимумах, где вряд ли удержится. Мы ожидаем ее падения на горизонте 1-2 месяцев вследствие увеличения объемов производства в Китае при сохранении перенасыщения рынка сырьевых материалов и давления на цены", - пишут эксперты финансовой группы.

Помимо этого, БКС открывает две новые торговые идеи в секторе стали РФ: "Покупка GDR НЛМК" и "Покупка GDR ММК". "НЛМК и ММК - отличные идеи, чтобы отыграть восстановление стальной маржи в Китае за счет низкого уровня вертикальной интеграции этих компаний", - считают аналитики.

Долгосрочная рекомендация для депозитарных расписок "Северстали", НЛМК и ММК от БКС дается "продавать".