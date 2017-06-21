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Главная / Мнения аналитиков / РТС подвержен новой волне продаж пока находится ниже отметки 1000 пунктов - InstaForex
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21 июня 2017 года 17:38
РТС подвержен новой волне продаж пока находится ниже отметки 1000 пунктов - InstaForex
"На российском фондовом рынке продолжают "господствовать" продавцы. Неспособность нефти перейти к восстановлению вкупе с негативным внешним фоном и угрозой расширения санкций не оставили шансов на возобновление подъема. Если до конца дня нефть сможет удержаться на текущих позициях или даже немного восстановиться, давление на отечественные индексы несколько ослабнет. Однако рынок будет оставаться уязвимым на фоне продолжения спекуляций на тему ужесточения санкций со стороны Запада. РТС подвержен новой волне продаж пока находится ниже отметки 1000 пунктов. Воспрепятствовать возвращению за пределы этого уровня способно сохранение давления на рубль", – полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
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21 июня 2017 года 17:54
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею, в рамках которой рекомендовалось продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), и открывает две новые торговые идеи в стальном секторе РФ: "Покупка GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK)... читать дальше
.21 июня 2017 года 17:09
ишившись драйверов, доллар торгуется невнятно и разнонаправлено. В основном валюта пребывает под давлением, растеряв недавний энтузиазм. Сырьевые валюты сегодня реабилитируются на фоне попыток восстановления нефти, фунт отскочил от 2-месячных минимумов, а евро не может определиться с направлением,... читать дальше
.21 июня 2017 года 16:37
середине дня в среду на российском фондовом рынке наблюдалось умеренное снижение. Основным поводом к продажам послужила динамика внешних фондовых площадок. В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства... читать дальше
.21 июня 2017 года 16:09
"Российский рынок акций остаётся неустойчивым и может завершить день как в "минусе", так и в "плюсе". Если отчёт Минэнерго США покажет более существенное падение запасов, то котировки нефти начнут корректироваться вверх, а с ними и российский рынок. Впрочем, самое важное будет в более позднем... читать дальше
.21 июня 2017 года 15:42
"Второй день подряд на российские индексы акций оказывает давление падение цен на нефть, которые консолидируются у отметки $46 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных от Минэнерго США об изменении объемов запасов сырья в США. Так, в среду, 21 июня, индекс РТС потерял 0,3%, опустившись... читать дальше
.21 июня 2017 года 15:15
"Курс доллара на московской бирже в среду утром достиг отметки в 60 рублей за одну единицу американской валюты, евро превысило отметку в 67 рублей. Все это происходит на фоне снижения нефтяных цен. Еще один фактор давления на российскую валюту – это распродажа российских активов зарубежными... читать дальше
.21 июня 2017 года 14:55
"Нефть приостановила падение, однако все еще остается уязвимой для любых негативных сигналов. Brent дважды оказалась "не по зубам" отметка в $45,5/bbl. Основные раздражители прежние – высокий уровень запасов и низкие темпы их сокращения, активность со стороны сланцевиков, укрепление позиций... читать дальше
.21 июня 2017 года 14:25
"Рубль заметно просел, однако достаточно неплохо держит удар. Действительно, бесконечно игнорировать темы слабой нефти и маячащих санкций невозможно, особенно когда к ним присоединяется фактор глобального восстановления позиций американским долларом. Именно сочетание воедино перечисленных выше... читать дальше
.21 июня 2017 года 13:59
Нефть заметно ускорила падение, отметив минимумы года на отметке 45,44 за баррель Brent, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Похоже, "быки" по нефти (если таковые еще остались) совсем утратили веру как в краткосрочные, так и в более... читать дальше
.21 июня 2017 года 13:28
В краткосрочной перспективе рубль может пойти выше 60 за доллар лишь в случае продолжения падения нефти - Райффайзенбанк
Обзор читать дальше
.21 июня 2017 года 12:55
"Очевидно, что в ближайшие недели нефтяной рынок лишен шансов на сколько-нибудь заметный восстановительный рост. А это значит, что и у российской валюты поводов для возвращения к прежним максимумам немного. Даже приближение пика по налоговым платежам пока не оказывает сдерживающего эффекта для... читать дальше
.21 июня 2017 года 12:28
"Внешний фон слабо негативный. Фьючерсы на основные мировые индексы фондового рынка торгуются преимущественно на отрицательной территории, что связано со снижением цены на нефть, вызвавшим обрушение бразильского индекса; опасениями по поводу выхода инвесторов из китайских активов и отсутствием... читать дальше
.21 июня 2017 года 12:15
"Вчера утром рынок ОФЗ предпринял попытку отскока после трехдневного падения, однако последовавшее 3%-ное снижение цены на нефть Brent вернуло котировки "бондов" на уровни закрытия понедельника. Отметим, что в последние часы торгов они демонстрировали "боковую" динамику в условиях продолжавшегося... читать дальше
.21 июня 2017 года 11:59
"Нефть оказалась в "медвежьем" цикле после того, как снизилась более чем на 20% с годовых максимумов. Участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи и коммерческих запасов в США, а также увеличением объемов производства в Ливии. Тем не менее, я бы пока не стал драматизировать ситуацию.... читать дальше
.21 июня 2017 года 11:40
"Продажи акций и облигаций нерезидентами, падение цены на нефть, сокращение объемов репо ЦБ и отсутствие предложения валюты со стороны экспортеров делают свое дело: курс USD/RUB впервые со 2 февраля поднялся выше 60, а евро стоит почти 67. Это создает риски усиления обесценивания рубля, поскольку... читать дальше
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