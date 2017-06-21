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Главная  /  Мнения аналитиков  /  РТС подвержен новой волне продаж пока находится ниже отметки 1000 пунктов - InstaForex
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21 июня 2017 года 17:38

РТС подвержен новой волне продаж пока находится ниже отметки 1000 пунктов - InstaForex

"На российском фондовом рынке продолжают "господствовать" продавцы. Неспособность нефти перейти к восстановлению вкупе с негативным внешним фоном и угрозой расширения санкций не оставили шансов на возобновление подъема. Если до конца дня нефть сможет удержаться на текущих позициях или даже немного восстановиться, давление на отечественные индексы несколько ослабнет. Однако рынок будет оставаться уязвимым на фоне продолжения спекуляций на тему ужесточения санкций со стороны Запада. РТС подвержен новой волне продаж пока находится ниже отметки 1000 пунктов. Воспрепятствовать возвращению за пределы этого уровня способно сохранение давления на рубль", – полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.

Опубликовано: /InstaForex/
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