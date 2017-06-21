Доллар растерял энтузиазм - eToro

Лишившись драйверов, доллар торгуется невнятно и разнонаправлено. В основном валюта пребывает под давлением, растеряв недавний энтузиазм. Сырьевые валюты сегодня реабилитируются на фоне попыток восстановления нефти, фунт отскочил от 2-месячных минимумов, а евро не может определиться с направлением, "засев" в узком диапазоне, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

После недавнего роста ожиданий по ставкам ФРС с 41% до 51% долларовые "быки" решили взять паузу. "Ястребиный" посыл регулятора отыгран, и теперь рынок ждет новых сигналов от экономики. В этом плане оживить торги смогут пятничные данные по деловой активности в сфере услуг и производстве, а также показатель продаж новых домов в США.

Если поступающая статистика будет демонстрировать неоднозначную или негативную экономическую картину, на определенном этапе Федрезерву придется отказаться от объяснения слабых сигналов "временным явлением". И эти опасения сдерживают потенциал роста доллара, которому не удается показать уверенный и продолжительный рост.

Следующая неделя будет насыщенной экономическими релизами и станет новым испытанием для валюты, отмечает специалист eToro. Особенно пристальное внимание привлечет отчет по ВВП, а также данные по личным доходам и расходам американцев.